Cecilia Suárez: "He tenido que dominar a mi león interno en los sets”

La homenajeada actriz Cecilia Suárez (Tampico, 1971) ha construido una carrera que, antes que perseguir la celebridad, ha hecho del rigor un método y de la interpretación un ejercicio de conocimiento personal.

Esa filosofía quedó al descubierto el pasado sábado durante la clase magistral que ofreció junto con el director mexicano Francisco Franco en el Teatro Cervantes de la capital guanajuatense, como parte de las actividades del 29.° Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF), apenas una jornada después de haber recibido la Cruz de Más Cine del festival y la Medalla de Plata de la Filmoteca de la UNAM por su trayectoria.

Más que un repaso de su carrera, la conversación terminó por convertirse en una reflexión sobre el oficio de actuar, la disciplina que exige y el trabajo interior que, aseguró, sostiene cualquier interpretación duradera.

Uno de los momentos más reveladores de la conversación llegó cuando Suárez habló del trabajo que ha debido realizar sobre sí misma para sostener una carrera sólida a lo largo de casi tres décadas.

Recordó una frase que le dijo el maestro argentino Augusto Fernandes tras un ejercicio de actuación: "Usted es el cuerpo de una cafetera con el motor de un avión".

Aquella imagen, confesó Suárez, terminó por convertirse en una descripción de la intensidad emocional con la que enfrentaba cada proceso creativo:

"Si tú no te revisas constantemente, si no exploras quién eres, qué parte de tu historia te libera y cuál te atormenta, difícilmente puedes entrar en otras pieles".

Por eso habló sin reservas de las horas de terapia que ha dedicado a conocerse mejor, pero también de un aprendizaje menos evidente: aprender a contener la energía.

"He tenido que dominar a mi león interno en los sets. Al principio era una bola de fuego; explotaba sin mesura. He tenido que aprender a ponerle riendas a esa energía y entender que todos estamos ahí para sacar adelante ese barco".

La actriz también reconoció que incluso hoy algunos personajes dejan una huella emocional difícil de abandonar. Ante su público confesó que en uno de sus trabajos más recientes recurrió a la psicomagia propuesta por Alejandro Jodorowsky como una herramienta simbólica para protegerse de la carga emocional del personaje.