Asesinan a Valentín Lavín dentro de presidencia municipal

La tarde del miércoles, Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, Morelos, fue asesinado por personas armadas al interior de la presidencia municipal de este municipio.

Los reportes indican que cerca del mediodía, dos hombres armados ingresaron a las instalaciones municipales y dispararon en diversas ocasiones en contra de Lavín Romero, alcalde dos veces electo del Partido Verde Ecologista (PVEM), cuando se disponía a abordar su vehículo. El 31 de enero pasado ya había sobrevivido a un primer atentado en una gasolinera sobre la carretera federal México-Oaxaca, en la comunidad de Amayuca.

Según medios locales, se identificó que los presuntos responsables del asesinato huyeron a bordo de una motocicleta a la comunidad cerca de Popotlán.

Su asesinato revivió los señalamientos en contra de su suegra, y extesorera municipal, Andrea Angelina "N", alias la Patrona, la cual es investigada por la Fiscalía de Morelos por presuntamen ser líder de los Aparicio o los Huazulcos, una célula delictiva operante en la región.

Asimismo, se reportó que en marzo pasado un grupo de hombres armados atacó negocios que serían propiedad del alcalde, aunado a que hay reportes de que al menos tres de familiares de su esposa fueron asesinados cuando Lavín Romero era alcalde electo.

Cabe destacar que no es la primera vez que asesinan a un presidente municipal de esta región, ya que en enero de 2011, Abraham Ortiz Rosales, entonces el alcalde de Temoac, fue asesinado por hombres armados en la autopista Siglo XXI en el crucero de Huazulco.