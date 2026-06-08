Aguascalientes, entre los gobiernos más innovadores de América Latina

Obtuvo siete reconocimientos en los Premios #LatamDigital2026, uno de los certámenes más importantes de la región en innovación pública

Con siete reconocimientos obtenidos en los Premios #LatamDigital 2026, Aguascalientes se posicionó entre los gobiernos más innovadores de América Latina en materia de tecnología y gobierno digital. La premiación se realizó en Bogotá, Colombia, como parte de uno de los certámenes más importantes de la región en innovación pública y desarrollo digital.

El logro cobra especial relevancia luego de que Aguascalientes compitiera con proyectos desarrollados por algunas de las instituciones públicas más importantes de América Latina, entre ellas la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno de México; el Ayuntamiento de Recife, Brasil; la Policía Nacional de Colombia; la Agencia Digital de Baja California; el Ministerio de Educación de República Dominicana; y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, entre otros organismos gubernamentales.

Estos resultados reflejan la visión y el compromiso de la gobernadora Tere Jiménez de impulsar un gobierno moderno, eficiente y cercano a la ciudadanía mediante el uso de la tecnología para simplificar trámites, mejorar la atención y fortalecer la calidad de los servicios públicos.

Los proyectos reconocidos forman parte de la estrategia integral de modernización que impulsa el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Gobierno Digital, para acercar más servicios a la población, reducir tiempos de respuesta y ofrecer soluciones más ágiles, accesibles y eficientes.

Las iniciativas desarrolladas por el Gobierno del Estado de Aguascalientes que fueron distinguidas entre las más sobresalientes de América Latina son Aguascalientes Digital, BotGigante, Toribio (Asistente de Inteligencia Artificial de la Feria Nacional de San Marcos), Movilidad Urbana Inteligente en Aguascalientes, NotariaNET y Expediente Digital.

El secretario de Innovación y Gobierno Digital, Ramiro Pedroza Márquez, destacó que estos reconocimientos son resultado del trabajo coordinado entre las distintas dependencias estatales y del esfuerzo permanente por consolidar un gobierno más cercano, eficiente y centrado en las necesidades de la ciudadanía.

“Con estos logros, Aguascalientes fortalece su liderazgo en materia de innovación gubernamental y reafirma su posición como un estado que aprovecha la tecnología para generar soluciones que impactan positivamente en la vida de las personas”, concluyó.