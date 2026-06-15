Acude Presidente Pérez Cuéllar al Congreso del Estado, aclara caso del ISR

El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, acudió este lunes ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado para informar y aclarar la situación relacionada con los adeudos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), donde presentó documentación oficial y respondió a cada uno de los cuestionamientos de los legisladores.

Durante su exposición inicial, el Presidente Municipal explicó que los adeudos observados corresponden a ejercicios fiscales de los años 2017, 2019, 2020 y 2021, es decir, periodos anteriores a su administración.

Señaló que al detectar la situación, el Gobierno Municipal decidió asumir la responsabilidad institucional y emprender un proceso de regularización para evitar mayores afectaciones a las finanzas públicas.

Pérez Cuéllar demostró mediante documentación y antecedentes financieros que el adeudo proviene de administraciones anteriores y detalló que durante 2024 el Municipio destinó 135 millones de pesos para atender estos compromisos, mientras que en 2025 se cubrieron otros 101 millones de pesos, sumando un total de 236 millones de pesos aplicados al saneamiento financiero.

“Podíamos ignorar el problema o asumir nuestra responsabilidad institucional y proteger el patrimonio de las y los juarenses. Elegimos actuar”, expresó durante su comparecencia.

Asimismo, informó que el saldo pendiente corresponde al ejercicio fiscal 2021 y destacó que su administración gestionó un convenio con la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal que permitirá concluir el proceso en condiciones favorables para el Municipio, reduciendo significativamente la carga financiera heredada.

El alcalde reiteró que el Municipio de Juárez se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales actuales y subrayó que los adeudos no fueron generados durante su administración.

Durante la sesión, Pérez Cuéllar respondió a cada uno de los cuestionamientos planteados por los diputados y entregó documentación oficial para acreditar tanto el origen del adeudo como las acciones emprendidas para su atención.

Tras la presentación de los argumentos, la información financiera y los documentos oficiales relacionados con el ISR, legisladores del Partido Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano optaron por abandonar la sesión antes de que concluyera el ejercicio de comparecencia.

El alcalde reiteró su disposición de mantener un diálogo abierto, transparente e institucional con todas las fuerzas políticas, al tiempo que aseguró que continuará trabajando para fortalecer las finanzas municipales y garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos en beneficio de las y los juarenses.