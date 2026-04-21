Activan alertas Naranja y Amarilla por fuertes lluvias en la Ciudad de México

El Gobierno de la Ciudad de México activó la Alerta Naranja ante la intensificación de lluvias y caída de granizo durante la noche de este martes en cuatro alcaldías: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Mientras que también las autoridades activaron Alerta Amarilla en las demarcaciones:

Azcapotzalco

Coyoacán

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Las precipitaciones intensas provocaron encharcamientos en vialidades, como Circuito Interior y Av. Paseo d ela Reforma al Sur, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en el bajo puente de Av. Chapultepec a la altura de la Glorieta de los Insurgentes, en ambos sentidos de Anillo Periférico a la altura de Campo Marte y en Circuito Interior y Ferrocarril Hidalgo, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil local detalló que en las últimas horas ha observado actividad eléctrica en las alcaldías Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco.

Ante ello, la SGIRPC compartió algunas recomendaciones a la población:

Suspender actividades al aire libre.

No refugiarse debajo de árboles, ni estructuras de metal.

Evitar bañarse o lavar trastes durante la tormenta, ya que la electricidad puede conducirse por la tubería.

La dependencia advirtió que se prevé que las lluvias ligeras persistan esta noche en gran parte del territorio de la capital del país.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicó que un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México originarán lluvias puntuales fuertes en Morelos, Ciudad de México, el sur de Querétaro, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo.

Amanecer fresco y cielo nublado para el miércoles 22 de abril

Según el pronóstico de Conagua, este miércoles 22 de abril se estiman condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con un amanecer "fresco, frío con bancos de niebla en zonas altas de la zona Metropolitana del Valle de México".

Mientras que por la tarde, en la Ciudad de México, se espera ambiente templado a cálido con probabilidad de lluvias y chubascos.

En tanto en el Estado de México se prevén lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo.