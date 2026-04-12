El Niño 2026: qué es, cuándo podría formarse y por qué importa

En marzo hubo condiciones neutras del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), y hay un 80% de probabilidades de que se mantengan entre abril y junio, a medida que La Niña da paso a El Niño, informó el jueves el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos.

El servicio meteorológico estadounidense añadió que hay un 61% de probabilidad de que El Niño se desarrolle entre mayo y junio y se espera que persista al menos hasta finales de 2026.

"El Niño es probable debido al aumento de las anomalías en la temperatura subsuperficial y a las recientes anomalías en los vientos del oeste sobre el océano Pacífico occidental", añadió el CPC.

En este tenor, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló que con base en los pronósticos de sus propios modelos, las observaciones, tendencias en la región superficial y subsuperficial del Océano Pacífico Ecuatorial, está a favor del la condición Neutral del ENSO.

Por lo tanto, se espera una transición de La Niña a ENSO-neutral en los próximos meses, manteniéndose dicha condición hasta el trimestre de mayo-junio-julio de 2026, con una probabilidad del 55 %.

¿Qué es El Niño?

El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) es un calentamiento de la superficie del océano, o temperaturas de la superficie del mar sobre el promedio, en el centro y el este del océano Pacífico tropical.

De igual manera, este fenómeno natural recurrente influye notablemente en las pautas climáticas de diversas partes del mundo y se caracteriza por la fluctuación de las temperaturas oceánicas en el Pacífico ecuatorial y por la aparición de cambios en las condiciones atmosféricas.

El Niño provoca temperaturas del agua inusualmente más cálidas, lo que aumenta la probabilidad de inundaciones y sequías, lo que puede afectar a los cultivos. Cuando el ENOS es neutro, las temperaturas del agua se mantienen en torno al promedio, lo que da lugar a un clima más estable y a un rendimiento potencialmente mejor de los cultivos.

Donald Keeney, meteorólogo agrícola de Vaisala Weather, dijo que es posible que haya un El Niño fuerte, lo que daría lugar a condiciones más frescas y húmedas en el Medio Oeste en el verano boreal, lo que sería favorable para el maíz y la soja.

"También se traduciría en condiciones más húmedas en el sur de Brasil y en Argentina, lo que sería favorable para el maíz y la soja la próxima temporada", agregó Keeney.

Greg Oddo, estratega meteorológico de Sucafina, señaló que es probable que en el primer trimestre de 2027 haya un impacto de condiciones meteorológicas desfavorables para cultivos tropicales como el café y el cacao.