Emirates amplía vuelos de carga en Argentina

La aerolínea de los Emiratos Árabes Unidos proyecta ampliar de forma sustancial sus operaciones de carga aérea en la Argentina, con la posibilidad de incorporar vuelos dentro del territorio nacional. Así lo anunció el Gobierno nacional, en el marco de su política de apertura aerocomercial.

La norma autoriza a Emirates Sucursal Argentina a explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de carga exclusiva con derechos de tráfico que van desde la tercera hasta la novena libertad del aire, incluyendo expresamente el cabotaje.

De esta manera, la aerolínea podrá no solo transportar carga entre Argentina y terceros países, sino también operar tramos internos como parte de sus rutas internacionales de carga.

La medida quedó formalizada mediante la Disposición 3/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, y se inscribe en el marco de los acuerdos bilaterales vigentes entre Argentina y Emiratos Árabes Unidos.

Según detalla el texto oficial, la decisión se apoya en el Acuerdo de Servicios Aéreos firmado entre ambos países en 2013 -luego ratificado por ley- y en el Memorándum de Entendimiento suscrito en 2025, que amplió y flexibilizó los derechos de tráfico.

En el Gobierno aseguran que la autorización a Emirates tendrá impacto directo en la logística y el comercio exterior, con foco en las pymes.

La compañía cuenta con una de las mayores y más modernas flotas de carga del mundo, lo que habilita la incorporación de aeronaves de gran porte dedicadas exclusivamente al transporte de carga, con capacidad para mover altos volúmenes y cargas especiales bajo estándares operativos elevados.

En el Gobierno aseguran que la autorización a Emirates tendrá impacto directo en la logística y el comercio exterior, con foco en las pymes. El potencial beneficio alcanza a sectores como alimentos frescos, productos farmacéuticos, manufacturas de alto valor y cargas con requerimientos especiales.