América Móvil registró alza de 25.12% en su utilidad en el I Trim.

América Móvil (AMX), el gigante de las telecomunicaciones propiedad de Carlos Slim, incrementó su utilidad en el primer trimestre del año (I Trim. 26), apoyado por un mayor resultado operativo y menores costos de financiamiento, atribuible a fluctuaciones cambiarias a su favor.

De acuerdo con información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la utilidad neta de la compañía subió 25.12% en su comparación anual, de 18,703 millones de pesos en el primer trimestre de 2025 respecto a los 23,401 millones del mismo periodo de 2026.

Previo a la publicación de sus resultados, las acciones de la emisora retrocedieron 2.06% y se vendieron en 22.3 pesos este martes. En lo que va del año, suben 19.70 por cierto.

La empresa que opera bajo marcas reconocidas como Claro, Telcel y Telmex, presentó un incremento en sus ingresos totales de 2.07% a 236,844 millones de pesos en el I Trim. 26, desde los 232,038 millones que obtuvieron en el mismo periodo del año pasado.

Esta alza fue impulsada por los ingresos por servicio con 0.6% a 199,143 millones de pesos, seguido por entradas de equipo por 7.4% a 31,767 millones y de otros ingresos que subieron 107.9% a 1,128 millones.

El flujo operativo (EBITDA) pasó de 94,504 millones de pesos a 94,504 millones, esto es 3.8% más.

Dichas cifras son resultado principalmente de un aumento de 3 millones de suscriptores móviles, de los cuales el segmento de postpago añadió a 3.1 millones de suscriptores, mientras que el rubro de prepago reportó 90,000 desconexiones; y un incremento en el segmento de línea fija con 594,000 nuevos accesos de banda ancha.

“Las cifras reflejan la apreciación del peso frente a prácticamente todas las demás monedas de la región de operaciones, al haber ganado 16.3% frente al dólar; 4.6% frente al euro; 4.5% frente al real brasileño y 2.5% frente al peso colombiano respecto al primer trimestre de 2025”, precisó la emisora en su reporte financiero.

Siguen sumando suscriptores

Se observó que en el primer trimestre de este año AMX sumó 3.1 millones de suscriptores de postpago.

Por país, Brasil lidera con 1.3 millones de clientes, seguido por Colombia con 258,000, Perú con 191,000, Argentina con 134,000 y México con 91,000 suscriptores.

En el segmento de prepago AMX registró una pérdida neta de 90,000 suscriptores, ya que México, Chile y el bloque de Europa del Este desconectaron clientes.

En el segmento de línea fija, América Móvil conectó a 594,00 nuevos accesos de banda ancha. México fue el principal contribuyente con 175,000 clientes, seguido por Brasil con 115,000 y Colombia con 76,000. En TV de Paga la empresa de telecomunicaciones adicionó 72,000 unidades, la mayoría provenientes de Europa del Este y Centroamérica.

Al cierre de marzo contó con 414 millones de líneas de acceso, de las cuales 334 millones correspondían a suscriptores móviles, 146 millones de postpago, y 80 millones a UGIs de línea fija: 37 millones de accesos de banda ancha, 14 millones de unidades de Pay TV y 29 millones de líneas fijas telefónicas.

No cumple con las expectativas

Para los analistas de Monex Casa de Bolsa el reporte de América Móvil fue neutral con sesgo positivo, “ya que muestra fortaleza operativa y financiera, mantiene un ritmo favorable en la adición sostenida de nuevos suscriptores móviles; un eficiente control de costos y gastos operativos; así como la disminución a nivel de deuda neta”.

Para el resto del 2026, resaltaron que será importante evaluar el avance en la generación de estrategias que otorguen valor a los inversionistas, “los niveles de apalancamiento que actualmente van a la baja con una razón Deuda Neta a EBITDA (DN/EBITDA) de 1.4x, así como al impacto de la apreciación del peso y volatilidad en monedas regionales sobre ingresos y márgenes”.

Tomando en cuenta lo anterior, los especialistas de Monex modificaron a Mantener las acciones, desde Compra con un nuevo Precio Objetivo de 24 pesos, desde los 21.5 pesos para finales de 2026.