Chedraui vende menos en EU, por política migratoria

Grupo Comercial Chedraui, la tercera cadena de supermercados más grande de México, registró retrocesos en sus ingresos y flujo operativo (EBITDA) durante el primer trimestre del año, afectada por sus operaciones en Estados Unidos.

Las ventas consolidadas cayeron 6.2% en comparación con el mismo periodo de 2025, mientras que el EBITDA se redujo 3.8%, de acuerdo con su reporte a la Bolsa Mexicana de Valores. Los ingresos estuvieron 2.8% por debajo de lo esperado por el consenso, mientras que el EBITDA superó en 1.6% las previsiones.

El desempeño revela afectaciones por menores ventas en Estados Unidos y por el efecto cambiario al consolidar las cifras, explicó la compañía en el reporte. Las ventas en unidades con al menos un año de operación aumentaron 2.1% en México, mientras que cayeron 2.8% en Estados Unidos, debido al menor número de transacciones en los formatos El Super y Fiesta,como resultado de una política migratoria más estricta en ese país.

“Es relevante mencionar que, independientemente de las condiciones de mercado y los efectos cambiarios antes señalados, fuimos capaces de mejorar la utilidad neta frente al año anterior, tanto en términos absolutos como en porcentaje sobre ventas”, dijo Antonio Chedraui, director general de Grupo Comercial Chedraui.

La utilidad neta creció 1% durante el trimestre, en comparación con los primeros tres meses de 2025.