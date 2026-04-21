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Grupo BMV apunta alza de 7% en sus ingresos

Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV) presentó un reporte sólido al primer trimestre del año, impulsado por el mayor dinamismo en los mercados de capitales y derivados, así como por el desempeño robusto del Depósito Central de Valores (Indeval), en particular por el aumento en la custodia de valores locales y globales.

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 FOTO: ESPECIAL

Cristian Téllez

Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV) presentó un reporte sólido al primer trimestre del año, impulsado por el mayor dinamismo en los mercados de capitales y derivados, así como por el desempeño robusto del Depósito Central de Valores (Indeval), en particular por el aumento en la custodia de valores locales y globales.

De acuerdo con un comunicado emitido por la institución, los ingresos aumentaron 7% en el I Trim. 26, para sumar un total de 1,212 millones de pesos respecto a los 1,128 millones el mismo periodo del año pasado.

El EBITDA fue mayor en 6% a 685 millones de pesos desde los 647 millones , mientras que la Utilidad Neta alcanzó un nivel de 437 millones de pesos. En financiamiento, la BMV facilitó 230,000 millones de pesos, un crecimiento del 84% en su comparación anual.

“Los resultados del primer trimestre reflejan un desempeño positivo y consistente con nuestra estrategia de inversión y crecimiento. La actividad del mercado continúa fortaleciéndose, promoviendo la inversión y facilitando una mayor canalización de recursos hacia las empresas, consolidando al mercado bursátil como un componente relevante del financiamiento productivo en México”, señaló Jorge Alegría, director general de la BMV.

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