El BCE debe mantener la calma ante la guerra

El Banco Central Europeo (BCE) debe actuar con cautela a la hora de fijar las tasas de interés, dada la gran incertidumbre asociada a la guerra en Irán, dijo ayer 21 de abril, Luis de Guindos, vicepresidente del BCE.

El BCE se reunirá la próxima semana y los responsables políticos, incluida la presidenta Christine Lagarde, han dado a entender que aún no disponen de datos suficientes para subir las tasas con el fin de frenar el aumento de la inflación provocado por los precios de la energía.

De Guindos también pidió cautela y afirmó que el BCE debería centrarse en determinar si el encarecimiento del petróleo y el gas está provocando alzas en otros precios.