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GCC mejoró sus ventas en México en el trimestre

GCC, cementera con operaciones en Estados Unidos y México, elevó sus ventas y flujo operativo por encima de lo que esperaban los analistas al arranque de 2026, gracias a un impulso favorable en el mercado nacional.

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GCC.Especial

Infosel

GCC, cementera con operaciones en Estados Unidos y México, elevó sus ventas y flujo operativo por encima de lo que esperaban los analistas al arranque de 2026, gracias a un impulso favorable en el mercado nacional.

Los ingresos de la compañía de Chihuahua aumentaron 19.8% en el primer trimestre del año frente al mismo periodo de 2025, por una dinámica favorable en sus dos mercados, pero especialmente en el mexicano, que repuntó 28.2% gracias a mayores volúmenes de cemento y concreto, así como a la apreciación cambiaria y a una mayor demanda en los segmentos residencial y de infraestructura. El desempeño quedó 6% por encima de lo que anticipaba el consenso de Infosel.

“GCC inició el año con un sólido desempeño, alcanzando un crecimiento sobresaliente en ingresos y en utilidades, impulsado por ejecución operativa disciplinada, condiciones climáticas favorables y una mayor actividad en nuestros mercados”, dijo Enrique Escalante,director general de la compañía, a la Bolsa Mexicana de Valores.

En el mercado estadounidense, las ventas trimestrales crecieron 15.9% y representaron casi 7 de cada 10 pesos vendidos por GCC, ya que también registró una mejora en volúmenes que compensó la caída en los precios del cemento.

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