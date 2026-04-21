Lula apuesta por la diversificación comercial

Lisboa, Portugal. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de gira por Europa, defendió en Lisboa el multilateralismo y aseguró que Brasil quiere tener relaciones comerciales “con China, Estados Unidos, Rusia o Francia, sin preferencias”.

“Como no somos partidarios de una segunda Guerra Fría (...), no tenemos preferencia comercial”, afirmó el presidente brasileño en una declaración al término de un encuentro con el primer ministro portugués Luís Montenegro.

“Queremos relaciones con todo el mundo sin preferencia. Lo que queremos es el multilateralismo y mucha paz para poder negociar”, añadió.

Lula también aludió a los cambios en la política comercial de las grandes potencias, sin citarlas.

“En los años 1980, se nos explicaba que el libre comercio y la globalización eran lo más fantástico y en Brasil estábamos más bien en contra, por ser poco competitivo”, indicó. “Pero cuando empezamos a ser competitivos (...), quienes defendían el libre comercio se volvieron proteccionistas”, prosiguió.

Además, destacó que su país está abierto a la inversión y a quienes quieran trabajar en la nación sudamericana.

“Sean bienvenidos quienes quieran llegar a nuestro país para trabajar y ayudar a producir. Sean bienvenidos quienes quieran defender la democracia, el multilateralismo y la paz”.

Gira europea

En el exterior del palacio presidencial, el líder de la extrema derecha portuguesa, André Ventura, ataviado con una camiseta blanca con el logotipo de su partido, se unió el martes a un pequeño grupo de manifestantes para protestar contra la visita del jefe del Estado brasileño, al que acusa de "corrupción".

En paralelo, también se celebró cerca una contramanifestación de apoyo al presidente brasileño, organizada por la sección portuguesa del Partido de los Trabajadores (PT), la formación política de Lula.

El presidente brasileño de izquierda, de 80 años de edad, comenzó la semana pasada una gira europea, con escalas en España y Alemania.