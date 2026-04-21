Gobierno de Kast descarta privatizar Codelco en Chile

Dentro de los planes del gobierno de José Antonio Kast para Codelco está impulsar una suerte de “operación salvataje” para hacer sostenible a la compañía. Entre las alternativas que se barajan figura la eventual venta de activos, con el objetivo de concentrarse en aquellos que resulten más rentables; tema que se abordó durante la junta de accionistas de la estatal.

En el punto de prensa, se consultó al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, sobre esta posibilidad; incluso se le preguntó por la posible enajenación de un porcentaje de la empresa. Su respuesta fue escueta; indicando que se trata de “una decisión que tomará el directorio o el gobierno corporativo en su momento”.

Minutos más tarde, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, intervino para complementar la respuesta; enfatizando que “la propiedad de Codelco está en la Constitución, es un precepto constitucional. Y cualquier tema que pudiese llegar el día de mañana a plantearse es una decisión constitucional de todos los chilenos, que excede largamente cualquier política y opinión de un gobierno particular. No responde al gobierno corporativo, responde a una decisión nacional”. El titular de Hacienda agregó que, por ahora, el foco está puesto en mejorar el desempeño de la compañía; ya que ven “con preocupación la situación”.

Tras las intervenciones de ambos secretarios de Estado, en la sala quedó la impresión de que Quiroz había corregido a Mas. Sin embargo, posteriormente se precisó que se trató de enfoques distintos: mientras el primero aludía a la eventual venta de una participación en la estatal materia de carácter constitucional, el segundo se refería a la enajenación de activos dentro del marco de decisiones del gobierno corporativo, lo que sí está en análisis y lo zanja el directorio.

Por otro lado, alta tensión se vivió en la junta de accionistas de Codelco, donde el presidente del directorio, Máximo Pacheco, dio cuenta del estado de la empresa estatal a los ministros de Hacienda y de Economía y Minería, quienes en las últimas semanas dispararon contra los resultados operativos y financieros de la cuprera, apuntando a “problemas de gobernabilidad”.

Primero, durante 45 minutos, Pacheco repasó los avances durante su gestión e hizo un recuento de cómo recibieron la compañía, analizando en profundidad distintos puntos que explican, según dijo, el estancamiento productivo de la empresa y sus niveles de endeudamiento. “Codelco no está en crisis”, fue una de las frases que marcó con más fuerza ante los presentes.

Tensión en junta de accionistas

Después, vino el tiempo de los ministros, que habían escuchado en completo silencio mientras tomaban nota y Quiroz lanzó en un tono incisivo: “¿No hay ninguna crítica? ¿La administración no se hace ninguna autocrítica de nada? ¿Comparte este autoelogio completamente con el directorio?”.

El exministro agradeció la pregunta, incluso la tildó de “muy pertinente”, y respondió diciendo que “una de las conversaciones que hemos tenido a fondo es ¿qué es lo que nos pasa?, que siempre nos proponemos metas tan beneficiosas, pero, a su vez, tan difíciles de alcanzar”.

Asimismo, el exministro calificó de “un error” el haber sobre centralizado la ejecución de inversiones y la externalización de tareas propias del giro de la firma, como la mantención de camiones. “Hemos aprendido algo en Codelco, que no es una buena idea ser soberbio. Hemos sido una empresa demasiado exitosa y tal vez nuestro enemigo a veces es la soberbia. Hemos aprendido a ser humildes”, cerró Pacheco, a lo que Quiroz agregó: “Por eso era la pregunta”.

Para explicar la situación actual de la cuprera, Pacheco resumió: “Recibimos una cartera de proyectos que sufría la tensión de un inicio tardío y una ejecución simultánea, al límite de las capacidades del mercado; hoy entregamos una ruta de inversiones con bases técnicas realistas, cronogramas ajustados y un control de gestión que asume la volatilidad del entorno global”.

“El endeudamiento de Codelco es la consecuencia de un modelo, no de una debilidad operativa”, sostuvo. Ante la ausencia de capitalización, explicó que el financiamiento viene de la depreciación, de créditos multilaterales y de la emisión de bonos. “Por eso la deuda crece cada año”, dijo y detalló que pasó de 17,242 millones de dólares en 2021 a 24,658 millones al 31 de diciembre de 2025.

Una de las interrogantes que rodean a Codelco es quiénes integrarán su próximo directorio. El ministro Quiroz fue categórico, señalando que los nombres que conformarán la mesa de la cuprífera serán informados “oportunamente por el gobierno”.