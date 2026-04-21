Bernardo Arévalo respira, se va la fiscal

Ciudad de Guatemala. La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quien cuenta con más de 40 sanciones internacionales por ataques a la democracia, no podrá ser reelecta en el cargo en mayo, tras perder una votación crucial.

Porras fue sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla corrupta y antidemocrática.

La salida de Porras de la Fiscalía es considerada clave por activistas y juristas locales e internacionales para atacar la red de corrupción enquistada en el sistema de justicia, que ha hecho tambalear a la frágil democracia guatemalteca.

Porras quedó fuera de la lista de seis candidatos aprobada por la comisión de abogados que los seleccionó para que Arévalo designe al fiscal general que asumirá el cargo el 17 de mayo por los próximos cuatro años.

Arévalo descartó elegir a Porras por considerarla "peligrosa" para el país, pero la propia comisión evaluadora la excluyó, aunque encabezaba una tabla de puntajes que solo consideraba la experiencia y títulos académicos, no la integridad ética.

Sus críticos la consideran operadora del llamado "pacto de corruptos", la élite político-empresarial ultraconservadora que domina el país.

Expertos de la ONU la vincularon con adopciones ilegales de al menos 80 niños indígenas ocurridas en la década de 1980, durante la guerra civil, cuando era administradora y tutora en un hogar estatal.

Porras es fiscal general desde 2018, nombrada en dos periodos por los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, a quienes a pesar de ser señalados de corrupción nunca investigó.

La directora regional de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Ana María Méndez dijo que la elección que hará Arévalo es una "oportunidad de recuperar la justicia y reconstruir la confianza" en las instituciones.