Pumas remonta a Bravos y sigue en pelea por el liderato

Ya sólo tres equipos aspiran a cerrar el torneo Clausura 2026 de la Liga MX como líderes: Chivas, Pumas y Pachuca.

Pumas estuvo cerca de quedar fuera de la contienda durante la Jornada 16, ya que perdía 0-2 ante Bravos hasta el minuto 65 del partido disputado en CU. Sin embargo, una expulsión y un penal abrieron la puerta para que remontaran.

Francisco Nevarez (35’) y Jairo Torres (45+1’) habían conseguido la ventaja para el equipo de Chihuahua antes de la pausa del medio tiempo, aprovechando la ausencia del mítico Keylor Navas en la portería universitaria.

Tanto él como Adalberto Carrasquilla no pudieron jugar contra Juárez por acumulación de cinco amonestaciones en la Jornada 15 (ante Atlético de San Luis).

Pese a ello, Pumas logró dar la vuelta al marcador después de la expulsión de Eder López al 55’. Guillermo ‘Memote’ Martínez marcó un doblete entre el 66’ y 69’ (el primero fue de penal) y Robert ‘Pantera’ Morales no se quedó atrás con otro par de anotaciones al 86’ y 90+8’.

Gracias a eso, Club Universidad llegó a 33 puntos y asumió el subliderato de la Liga MX al menos por una noche, esperando a que Pachuca pierda o empate el miércoles, en el cierre de la Jornada 16, visitando a Xolos de Tijuana.

Cruz Azul era otro equipo que podía entrar a la pelea por el liderato esta semana, pero empató 1-1 con Querétaro y se quedó con 30 puntos. Ya no le alcanzará para cerrar el Clausura 2026 en la primera posición.

Y es que Chivas posee el liderato con 34 unidades. Jugará su penúltimo partido de fase regular el miércoles, visitando a Necaxa, pero aunque pierda no cederá la cima.

Lo único que ocurriría es que dejaría el margen mucho más estrecho para la pelea por el liderato con Pumas en la última jornada de fase regular, que será este fin de semana.

Los dirigidos por Efraín Juárez no han salido del top 5 de la tabla desde la Jornada 4. Por otra parte, aspiran a terminar el Clausura 2026 con 36 puntos, lo cual sería su mejor registro desde los 41 conseguidos en el Clausura 2004.

Al vencer a Bravos, Pumas llegó a siete partidos sin perder en Liga MX y cuatro de ellos fueron en su casa, en el estadio Olímpico Universitario.

A nivel general, Pumas llegó a nueve victorias en este torneo: contra Tigres, Santos, Puebla, Monterrey, Necaxa, América, Mazatlán, Atlético de San Luis y Bravos.

Su último partido de fase regular será visitando a Pachuca, en un duelo directo por las posiciones más altas de la tabla, aunque matemáticamente ya es un hecho que Club Universidad no abandonará el top 5 rumbo a la Liguilla.

Otro motivo de festejo para Pumas en la Jornada 16 fue que Robert Morales empató a Juninho Vieira como máximo anotador del equipo en este torneo, pues ahora cada uno posee siete anotaciones. ‘Memote’ Martínez los persigue con seis.

Del lado contrario, Bravos de Juárez quedó oficialmente eliminado de la pelea por la Liguilla del Clausura 2026, estancándose con 16 puntos fuera del top 10.

Este torneo no tendrá repechaje Play-In, así que sólo calificarán los ocho mejor colocados, algo que no ocurría desde el torneo Apertura 2019.

La penúltima jornada del Clausura 2026 se completará este miércoles con cinco partidos: Atlético de San Luis contra Santos, Mazatlán contra Toluca, Atlas contra Tigres, Necaxa contra Chivas y Tijuana contra Pachuca, los cuales seguirán moviendo posiciones rumbo a la Liguilla.