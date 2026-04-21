Alebrijes monumentales del MAP y la Galería Hilario Galguera

En un momento en el que el arte parece debatirse entre la experiencia local y la circulación global —y donde lo “extraterrestre” ya forma parte del imaginario contemporáneo—, la presencia de los alebrijes monumentales de Mauricio Mercado y su equipo de artesanos en el Longines Global Champions Tour México (LGCT México) abre una conversación necesaria:

¿Qué ocurre cuando una pieza cambia de escala, de contexto y de lectura sin dejar de ser reconocible?

Mauricio Mercado y la cartonería monumental

Foto: Especial

Desde hace más de 15 años, Mauricio Mercado y Compañía —integrada también por Eduardo Ang y Benito Fu— han construido un lenguaje propio dentro de la cartonería monumental mexicana. Su participación en el Desfile de Alebrijes del Centro Histórico, organizado por el Museo de Arte Popular (MAP), no solo ha sido constante, sino también premiada: dos primeros lugares, dos segundos, múltiples menciones a la creatividad y un taller que hoy es referente en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Gilberto Todopuedo: escala, símbolo y lectura

Desde hace algunos años, en el LGCT me enfoco en lo que sé y en lo que más me gusta: el arte. El año pasado fue Alegre Donxu, una muñeca otomí monumental; este año me detengo en “Gilberto Todopuedo”, una pieza que condensa una carga simbólica que va más allá de lo ornamental. El propio Mauricio lo explica desde la raíz conceptual del proyecto:

“En su diseño, cada pieza de nuestra obra cuenta con una historia detrás que justifica su actitud, su presentación y el impacto visual que buscamos generar en el público.”

Pero es quizá en la dimensión ética de la obra donde se revela su mayor potencia:

“Creemos que siempre será bueno traer a la memoria de nuestra sociedad las vulnerabilidades humanas e invitar a todos a dedicar recursos y esfuerzos para solucionar o minimizar sus consecuencias más difíciles.”

Y en ese mismo espíritu de trabajo colectivo y construcción de campo cultural, Mercado subraya el sentido de pertenencia a una escena más amplia: “Agradecemos a nuestros patrocinadores, a LGCT México, a Atelier Cultural y al MAP sus esfuerzos para incluirnos en este magnífico despliegue cultural.”

El MAP y Atelier Cultural: circulación del arte popular

Foto: Especial.

La presencia del MAP resulta aquí fundamental: no solo como institución que ha sostenido el Desfile de Alebrijes como una de las tradiciones contemporáneas más relevantes de la Ciudad de México, sino también como referente y autoridad en el arte popular mexicano. En ese sentido, funciona como plataforma de legitimación del arte popular en espacios donde históricamente no circulaba. Atelier Cultural, por su parte, opera como un puente curatorial que permite que estas piezas dialoguen con audiencias globales sin descontextualizar su origen.

Galería Hilario Galguera en Casa Hotbook

Este año, además, el ecosistema cultural del evento se amplió con la participación de la Galería Hilario Galguera en el pabellón de Casa Hotbook, donde se presentó una selección de artistas nacionales e internacionales como Willem Boel (Bélgica), Israel González Èlan (México), John Copeland (Reino Unido), Oliver Marsden (Reino Unido), Serge Barbeau (Canadá) y Daniel Lezama (México). La intervención, concebida como una experiencia curatorial integrada al entorno del torneo ecuestre, refuerza la idea de que estos espacios ya no son solo deportivos o de entretenimiento, sino territorios híbridos donde el arte contemporáneo, el diseño y la tradición conviven en una misma narrativa visual.

En conjunto, tanto los alebrijes del MAP como la presencia de galerías contemporáneas como Hilario Galguera dibujan una cartografía cultural en expansión: México no sólo exhibe su tradición, sino que la coloca en diálogo directo con circuitos internacionales. En ese cruce, lo popular, lo contemporáneo y lo innovador dejan de ocupar márgenes separados para integrarse en un mismo campo de lectura.