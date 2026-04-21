Warsh rechaza dar señales anticipadas sobre la tasa y promete independencia

Kevin Warsh, nominado para presidir la Reserva Federal (Fed), una vez que termine el cargo de Jerome Powell, declaró que no es partidario de que el Comité de Mercado Abierto de la Fed (FOMC, por su sigla en inglés) anticipe sus decisiones futuras sobre la tasa de interés.

Desde su perspectiva, el llamado Forward Guidance de los comunicados puede dificultar la posibilidad de que los miembros del Comité den una respuesta oportuna a los cambios que presentan las condiciones económicas, al momento de tomar las decisiones.

Al comparecer ante el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos, el órgano que confirmará o no su nominación al cargo, enfatizó que en su opinión, el Comité “avisa al mundo entero sus pronósticos y los mantiene sin cambio mucho más tiempo del que deberían”.

Tal como sucede cada año, en los anuncios de marzo, junio, septiembre y diciembre, el Comité de Mercado Abierto divulga sus expectativas actualizadas del PIB, inflación y desempleo, así como una encuesta entre los miembros del FOMC, sobre las previsiones que tienen para la posición monetaria adecuada de las tasas para los próximos meses, en los llamados dot plots.

Warsh, ya fue miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed entre febrero del 2006 y marzo del 2011, con poder de voto.

El nominado comentó a los senadores en la comparecencia, transmitida en línea por medios especializados, que la Reserva Federal cometió graves errores tras la pandemia que sigue cargando el consumidor.

“Una vez que dejas entrar a la inflación, es mucho más difícil y caro llevarla al objetivo (…) necesitamos reformar el régimen de política (monetaria) para arreglarla”.

Cabe destacar que sus decisiones, cuando estuvo en el FOMC, hace 20 años, le valieron para ser identificado como “halcón de la inflación” por su postura de cero tolerancia a ésta.

“La Fed tiene la misión legal de garantizar la estabilidad de los precios, sin excusas ni ambigüedades. Sin discusiones, ni angustia (…) la Fed debe asumir esa responsabilidad porque la baja inflación es un escudo para el banco central”, expuso ante los senadores.

No será “marioneta” de Trump

Warsh afirmó ante los senadores que tomará sus decisiones al frente de la Fed, de manera independiente de las sugerencias que pueda hacer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“No creo que la independencia operativa de la política monetaria se vea particularmente amenazada cuando algún funcionario público electo expresa sus opiniones sobre las tasas de interés”, señaló.

Al menos en dos momentos, senadores, tanto Republicanos como Demócratas, afirmaron que el mandatario de EU, responsable legalmente de nominar al presidente de la Fed, quiere instalar a un títere en el cargo que permita avanzar en su agenda económica.

El Senador John Kennedy preguntó directamente Warsh: “¿Será usted una marioneta del Presidente?”.

Warsh respondió: “Absolutamente no”. “Los presidentes suelen estar a favor de bajar las tasas” y en ese sentido “el presidente Trump suele expresarlo de forma bastante pública”.

El mandato de Powell como presidente de la Fed, termina el 15 de mayo. Esto significa que todavía participará en la decisión monetaria programada para el 28 y 29 de abril.

Desde hace tiempo, senadores de EU, liderados por el republicano Thom Tillis, han dicho que se retrasará la confirmación de Warsh al cargo, en tanto no se resuelva o retire la investigación judicial que pesa desde enero, sobre el presidente Powell.