Luego de revelarse que Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no hizo pública en su declaración patrimonial la propiedad de empresas y casas, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió nuevamente en su defensa, y aseguró que el funcionario enfrenta una guerra sucia en su contra.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Presidente afirmó que no son honestos los que realizaron la investigación contra el director general de CFE ya que están al servicio de los conservadores.

“En el caso de Bartlett, es evidente que está enfrentando una campaña en contra de su persona de parte los adversarios, de los conservadores, y él tiene que responder, como lo ha hecho, y estoy seguro que va a aclarar, todo esto se está difundiendo.

“No le tengo confianza a la gente que hacen estas investigaciones porque no son honestos; o sea, siempre hay un interés económico o político. Lo digo por cómo he padecido de calumnias durante todo el tiempo de ellos. Es un periodismo al servicio de los conservadores. Es que existe la prensa fifí, ya no quería yo decirlo, pero existe, y existen grupos opositores; tienen todo su derecho, pero también nosotros tenemos derecho a dar nuestros puntos de vista”, aseguró López Obrador.

Desde que una investigación periodística dio a conocer que Manuel Bartlett posee un imperio inmobiliario de 23 casas de lujo, en copropiedad con familiares, el presidente López Obrador ha defendido a Bartlett, con el argumento de que tiene confianza en su trabajo, y le ha ayudado a combatir la corrupción desde la CFE.

El mandatario dijo este miércoles aceptar la critica que se haga al funcionario, pero él exhibirá que dichos señalamientos provienen de “conservadores”.

“Qué bueno que se hacen los cuestionamientos, que viva la crítica, que se mantenga la crítica, que se garantice el derecho a disentir y que esto implique también el derecho de réplica, sólo manteniendo, conservando, una actitud respetuosa, pero llamando a las cosas por su nombre”, refirió.

