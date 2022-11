PAN, PRI y PRD reviven la coalición "Va por México" en San Lázaro para hacer frente a la reforma electoral

Las bancadas del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados anunciaron el resurgimiento de la alianza “Va por México” para votar en contra de la reforma electoral planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como para defender el proceso de renovación de cuatro consejeros electorales y dar batalla en los comicios del Estado de México y Coahuila.

Al argumentar que la iniciativa presidencial en materia electoral vulnera la autonomía del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los coordinadores parlamentarios de esas bancadas a cargo de Jorge Romero (PAN), Rubén Moreira (PRI) y Luis Espinosa Cházaro (PRD), anunciaron el reencuentro de la coalición Va por México.

“Es un reencuentro, si me permiten esa palabra, de la coalición parlamentaria Va por México (…) No habrá una reforma constitucional en materia electoral, por lo menos no en esta ocasión, porque gira en torno a reconocer, insisto, que tenemos que cuidar, como nos lo pide la gente, a nuestros árbitros electorales”, dijo Jorge Romero Herrera, coordinador del PAN, en una conferencia de prensa conjunta en San Lázaro.

Los diputados de oposición rechazaron que exista una negociación respecto a un paquete de leyes secundarias, toda vez que no las conocen aún.

Asimismo, anunciaron el reencuentro de la coalición “Va por México” y que caminarán juntos en el proceso de renovación de los cuatro consejeros electorales a quienes se les termina su periodo constitucional el próximo año, donde aseveraron que sería un error de Morena, si como revancha política de no lograr la reforma electoral, pretendiera imponer a éstos.

El líder priista, Rubén Moreira Valdez, dijo que su bancada votará junto con el PAN y el PRD en contra de la reforma política-electoral del Presidente de la República, ya que daña al INE y a los tribunales electorales federal y estatales.

Además, dijo, existe un grupo de trabajo para analizar el tema y no ha habido avances y mucho menos en las comisiones que tiene la responsabilidad de dictaminar.

Moreira Valdez aseguró que nunca se ha roto el diálogo en la coalición “Va por México” y comentó es normal que en un lugar donde hay procesos legislativos haya diferencias, pues los partidos tienen historias e ideologías distintas, pero también muchas coincidencias.

El diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del grupo parlamentario del PRD, aseguró que su bancada votará en contra de la reforma electoral y de las modificaciones constitucionales que presente Morena que vayan en contra de la vida democrática del país, que durante más de 30 años su partido ha defendido.

“Caminaremos juntos en rechazar cualquier reforma constitucional que le haga daño a la nación, me refiero en materia electoral y caminaremos juntos también en buscar mecanismos democráticos para el nombramiento las elecciones de los consejeros que vendrán el año que entra”, dijo el diputado perredista.

Asimismo, celebró que los coordinadores del PAN, PRI y PRD puedan estar presentes y que en los momentos difíciles siempre haya habido diálogo y respeto.

Consultados sobre la marcha a la que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el próximo 27 de noviembre, para defender las políticas de su gobierno, los líderes parlamentarios coincidieron en que es una reacción a la movilización del domingo pasado, en defensa del INE, pero está en todo su derecho de manifestarse, siempre que sea de manera ordenada y pacífica, sin afectar intereses particulares, personales y de propiedad del resto de los ciudadanos.

Confiaron en que la gente asista de manera voluntaria, espontánea y no se vean cientos de camiones movilizados por el Gobierno Federal y con recursos públicos.

Finalmente, no descartaron que la coalición "Va Por México" pueda llegar a las elecciones de 2023 y 2024.

“Nosotros estamos convencidos de cuál es la chamba del gobierno, la chamba del gobierno es reventar esta coalición y creo que la chamba de los que estamos en esta coalición es mantenerla y cada quien a su chamba…y por supuesto que eso tiene como una secuencia lógica una coalición electoral para el estado de México, para Coahuila y todo lo que venga”, aseguró el diputado panista, Jorge Romero Herrera.

kg