Francia, Polonia y Grecia descartan participar en una misión de EU en el estrecho de Ormuz

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha descartado que el país se vaya a sumar a la misión propuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reabrir el estrecho de Ormuz, una línea que han compartido este mismo martes los primeros ministros de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, y Polonia, Donald Tusk, todos socios de la OTAN y a los que Trump ha presionado para que contribuyan a una eventual operación naval.

"Quiero reiterar el marco en el que nos movemos. No somos parte del conflicto y, por lo tanto, Francia nunca participará en operaciones de apertura o liberación del estrecho de Ormuz en el contexto actual", ha indicado el mandatario francés en declaraciones antes de la reunión del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Francia.

Macron ha descartado sumarse a la iniciativa de Washington para reabrir el estratégico paso comercial, y por contra, ha enmarcado su plan para desplegar medios navales en la zona que acompañen a buques mercantes, en un contexto de mejora de la situación de seguridad.

"Estamos convencidos de que, una vez que la situación esté más calmada, una vez que el núcleo de los bombardeos haya cesado, estamos dispuestos junto con otras naciones a asumir la responsabilidad del sistema de escolta", ha argumentado.

Con todo, el jefe del Elíseo ha reconocido que esta misión requiere de "trabajo político y técnico", apuntando a que hay que consensuar con los actores de transporte marítimo, aseguradoras y los operadores comerciales. "Hemos iniciado intercambios con India, con varios otros socios europeos o socios de la región", ha expuesto.

El presidente galo ha descartado que la operación naval europea en el mar Rojo, conocida como 'Aspides' sea reformulada para su despliegue en Ormuz, tras indicar que la misión "sigue siendo pertinente y debe permanecer dentro de ese marco estricto". "Este marco no debe ampliarse a otras operaciones. Funciona, se ha reactivado y sabemos de las acciones útiles llevadas a cabo en los últimos años, que siguen siendo pertinentes", ha reiterado.

Este mensaje de Francia se suma al de otras potencias europeas que han descartado sumarse a la operación propuesta por Estados Unidos, cuyo presidente ha reclamado a aliados internacionales que aporten medios en los esfuerzos por controlar el estrecho de Ormuz. Trump aprovechó la reticencia de los aliados europeos para volver a cargar contra la Alianza Atlántica y afear que los europeos no participen en la operación que plantea Washington cuando el Ejército estadounidense "les ha protegido durante 40 años".

De todos modos, la operación estadounidense carece de apoyo entre los socios europeos. Otra muesta de ello ha sido el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, quien ha afirmado que ni Grecia ni Europa se embarcarán en una operación militar cerca de Irán. "La respuesta simple es no: Grecia no va a participar en ninguna operación en el entorno del actual teatro de operaciones", ha señalado en unas declaraciones en un evento de Bloomberg en Atenas.

Así ha cuestionado que haya "mucho interés" entre los socios europeos por participar en una misión liderada por Estados Unidos en la zona que es escenario de choques militares.

"A menos que exista una misión respaldada por Europa, Grecia no participará por su cuenta", ha valorado, apuntado a la falta de apetito de los 27 por crear una misión de estas características. De hecho, Atenas lidera la operación 'Aspides' y en ocasiones ha lamentado la falta de contribución de otros Estados miembros por lo que es improbable que aporte medios a otra misión de este tipo en Ormuz.

Mientras, el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha indicado este mismo martes que el país "tiene otras tareas" en el seno de la OTAN, por lo que ha enfriado la posibilidad de sumarse a la operación puesta sobre la mesa por Trump.

"Polonia tiene otras tareas en la OTAN, esto aplica a nuestras fuerzas aéreas, marítimas y navales que están actualmente subdesarrolladas", ha indicado en declaraciones previas a una reunión de su gabinete en Varsovia, para reiterar que Polonia tiene el foco militar puesto en el flanco este y la región báltica.