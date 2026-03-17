Kimi Antonelli: los récords del nuevo vencedor de Fórmula 1

Hace dos años, el nombre de Kimi Antonelli pasaba desapercibido en la mayoría de conversaciones sobre la Fórmula 1.

Quizás los más eruditos eran los únicos que visualizaban en este italiano menor de 20 años, desde su rendimiento en el equipo Prema Racing de Fórmula 2, que pronto podría convertirse en figura del máximo escenario del automovilismo.

Antonelli llegó a la cima tras conquistar el Gran Premio de China de Fórmula 1 este 2026. Por edad, nacionalidad, escudería (Mercedes) y demás aspectos adornó esta victoria con récords que hicieron eco alrededor del mundo.

“El chico de oro” (La Gazetta dello Sport) y “Rey Kimi” (Corriere dello Sport) fueron algunos de los titulares de la prensa italiana a raíz de este acontecimiento.

También hubo expresiones del tenista Jannik Sinner, segundo rankeado del mundo en la actualidad; del entrenador de futbol Antonio Conte e incluso de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, exaltando el impacto nacional de la victoria de Antonelli.

Y es que, dentro de las múltiples marcas alrededor de su triunfo en China, resalta que Kimi Antonelli fue el primer italiano en ganar un Gran Premio de Fórmula 1 en 20 años.

El antecedente más reciente era de Giancarlo Fisichella (Renault) en Malasia 2006. En total, esta fue la victoria 44 para Italia en Fórmula 1, un legado que inició Giuseppe Farina (Alfa Romeo) en 1950.

Por otra parte, esta fue la primera victoria para un piloto italiano representando a la escudería Mercedes. Antonelli forma parte de dicho equipo desde la temporada 2025, siendo compañero del británico George Russell.

“Este podio fue probablemente uno de los mejores momentos que he vivido en la Fórmula 1”, calificó Toto Wolff, jefe de equipo en Mercedes.

“(Kimi) cometerá errores y tendrá días magníficos como hoy y todo eso contribuirá a que, con suerte, algún día se convierta en Campeón del Mundo. Pero no debemos obsesionarnos con hablar de eso, no le conviene ni a él ni a nadie”.

Antonelli es, a partir de ahora, el segundo ganador más joven de un Grand Prix en la historia de la Fórmula 1 con 19 años, 6 meses y 18 días, sólo superado por los 18 años, 7 meses y 15 días de Max Verstappen en España 2016.

“Me quedo sin palabras. Muchísimas gracias a mi equipo porque me ayudaron a cumplir este sueño”, expresó entre lágrimas el joven Antonelli, que está viviendo apenas su segunda temporada en la máxima competencia del automovilismo mundial.

“Esta victoria cumple uno de los sueños que tuve desde que conduje un kart por primera vez. Quiero agradecer a mi familia y al increíble equipo de Lauda Drive y Morgan Drive. No lo habría logrado sin ellos, esto significa muchísimo para conseguir mi primera victoria en la Fórmula 1. Fue un momento muy especial para todos nosotros”.

El festejo de Antonelli tuvo implicaciones sólidas para Mercedes, ya que el segundo lugar en China fue para George Russell y el tercero para Lewis Hamilton, que ahora está en Ferrari, pero que ganó seis Mundiales de Pilotos con la escudería alemana.

“Bien hecho, Kimi. El primero de muchos”, publicó Hamilton en su cuenta oficial de Instagram respecto al triunfo de Antonelli. Hay más de dos décadas de distancia entre ambos en cuanto a edad.

Mercedes consiguió su segundo 1-2 en 2026, luego de que Russell ganó el Gran Premio inaugural en Australia y Antonelli ocupó el puesto de plata. Esta es la primera temporada desde 2020 (con Lewis Hamilton y Valtteri Bottas) que Mercedes consigue al menos dos dobletes (1-2).

Gracias a eso, ahora Mercedes tiene más de 30 puntos de ventaja sobre Ferrari en la lucha por el Mundial de Constructores. Mercedes llegó a 98 y Ferrari a 67, mientras que en tercer lugar está el campeón defensor, McLaren, con 18.

TOP 5 MUNDIAL DE PILOTOS TRAS GP DE CHINA: