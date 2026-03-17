Fallas de Valencia: tradición, turismo y experiencia urbana

Valencia, España no se promociona sólo con monumentos o postales. En marzo, se vende al mundo con una experiencia total. Las Fallas, su celebración más emblemática, convierten a la ciudad en un escaparate de arte efímero, sátira, pólvora, tradición y convivencia social. Para Visit Valencia, esta fiesta no sólo es un activo cultural: es una herramienta central de posicionamiento internacional.

En entrevista virtual con El Economista, Tono Franco, director de Visit Valencia, explicó que la fuerza de Las Fallas radica en que no son una celebración encapsulada, sino una experiencia urbana abierta. La ciudad entera participa. En cada cruce de calles aparecen monumentos falleros, se activan verbenas, se disparan mascletàs, suenan bandas y se multiplica el tránsito de visitantes que recorren Valencia como si fuera una gran galería al aire libre.

Las Fallas son una fiesta que se vive en la calle y que integra al visitante en la vida real de la ciudad", afirma Tono Franco, director de Visit Valencia.

En las Fallas de Valencia instalan grandes monumentos escultóricos.Foto: Visit Valencia

Una fiesta que explica a Valencia

Las Fallas destacan por su dimensión visual y por el peso de su simbolismo. Los monumentos falleros, algunos de gran formato, retratan con humor y crítica a personajes públicos, temas de coyuntura y tensiones sociales. Esa combinación entre creatividad, sátira y comunidad convierte a la celebración en una manifestación cultural singular.

Pero su valor turístico va más allá de la imagen. Para Franco, la festividad permite entender el carácter de Valencia: una ciudad cercana, participativa y con una cultura profundamente mediterránea. "Aquí la fiesta no se observa de lejos. Se comparte. El visitante camina entre barrios, se mezcla con residentes y se suma a una dinámica donde el espacio público cobra protagonismo".

Los Fuegos Artificiales en las Fallas de Valencia son espectaculares.Foto: Visit Valencia

A eso se añade uno de sus rasgos más llamativos: el desenlace. Tras meses de trabajo y una inversión considerable, los monumentos se queman la noche del 19 de marzo durante la cremà. Esa destrucción ritual es, al mismo tiempo, cierre y reinicio. Termina una edición y comienza la siguiente.

Más que Fallas: el estilo de vida como ventaja competitiva

Aunque marzo es su gran vitrina, Valencia busca consolidarse como destino durante todo el año. En esa narrativa, la ciudad apuesta por un atributo que Franco resume con claridad: el estilo de vida. No se trata sólo de tener playa, patrimonio, gastronomía o agenda cultural. Se trata de la manera en que esos elementos conviven en una ciudad abarcable, ordenada y fácil de disfrutar.

Valencia ofrece una combinación difícil de igualar: centro histórico con 2,000 años de historia, mar, huerta protegida, un gran parque urbano en el antiguo cauce del Turia, arquitectura contemporánea y una escena gastronómica vinculada con la dieta mediterránea y la paella como emblema.

Valencia compite con una propuesta integral: cultura, naturaleza, gastronomía, seguridad y una escala urbana que facilita recorrerla y disfrutarla", dijo Franco.

Ese equilibrio resulta especialmente relevante en un contexto en el que varias ciudades europeas enfrentan tensiones entre vida local y sobrecarga turística. La estrategia valenciana, según Visit Valencia, busca poner al ciudadano al centro y promover un turismo que sume al modelo de vida de la ciudad, no que lo desplace.

Digitalización, datos y turismo inteligente

La promoción del destino también se apoya en la tecnología. Franco explica que Valencia ha fortalecido un sistema de inteligencia turística que permite monitorear flujos, comportamiento del visitante y evolución de la demanda. El objetivo es tomar decisiones con datos y mantener un crecimiento ordenado.

A esto se suma una estrategia digital enfocada en SEO, segmentación y nuevas búsquedas asistidas por inteligencia artificial. "La lógica cambió: antes bastaba con aparecer en buscadores; ahora la disputa también está en cómo los sistemas de IA leen, priorizan y recomiendan un destino".

Tono Franco, director de Visit ValenciaFoto: Cortesía

La digitalización nos permite conocer mejor al visitante, anticipar tendencias y hacer que la propuesta de Valencia llegue de forma más precisa", Tono Franco.

México, un mercado con espacio para crecer

Dentro de esa expansión internacional, México aparece como un mercado de alto potencial. "El viajero mexicano tiene afinidad con la ciudad por su interés en la gastronomía, la cultura, las experiencias urbanas y los destinos que pueden disfrutarse en pareja o en familia", mencionó Franco.

La apuesta está en ganar visibilidad frente a rutas tradicionales dentro de España, donde Madrid y Barcelona concentran buena parte del flujo. Valencia quiere dejar de ser escala opcional para convertirse en parada obligada. "Las Fallas, en ese sentido, son el mejor argumento: una celebración sin réplica, con identidad propia y capacidad para sorprender incluso al viajero experimentado", concluyó Tono Franco.