La revocación de mandato de Sheinbaum se adelantará al 2027

El "plan B" de la reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum remitirá hoy a la Cámara de Senadores incluye reformas a la Constitución para reducir el gasto de los Congresos locales, municipios y Senado, establecer que los consejeros, magistrados electorales y altos funcionarios a nivel federal y estatal no podrán ganar más que el presidente de la República y adelantar para el 2027 la revocación de mandato presidencial, así como enmendar seis artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y cinco de la Ley General de Partidos Políticos.

Durante la conferencia de prensa matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, detalló las iniciativas presidenciales.

Con respecto a las modificaciones constitucionales, dijo que se ampliarán los períodos en que se pueda solicitar la revocación de mandato presidencial, aunque la presidenta precisó que para el caso de su eventual revocación la votación correspondiente se empatará con los comicios federales de 2027, cuando se realizará también la elección de la segunda mitad de jueces y magistrados federales.

En el caso de los municipios, se reducirá el número de regidurías que podrá ser de hasta 15; por lo que respecta a los congresos locales, el tope del gasto será de 0.7% respecto del monto del Presupuesto de Egresos de cada entidad federativa.

Los ahorros, producto de la reducción del número de regidurías y gasto de los congresos locales, explicó la funcionaria, serán utilizados en obras de infraestructura pública en los propios municipios y estados.

Los cambios a la Constitución, aseguró, comprenderán que los funcionarios del INE, tribunales y órganos electorales locales no podrán ganar más que la presidenta Sheinbaum y acabar con los privilegios como bonos, seguros de gastos médicos mayores e ingresos adicionales.

En el caso del Senado, agregó, la reducción de gasto progresivo será hasta llegar a un 15 por ciento.

La reforma propuesta, resumió, “va por menos privilegios y más participación ciudadana’’.