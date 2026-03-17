Gobierno de CDMX reconoce a XXI Banorte por impulsar igualdad laboral

Como parte de su compromiso con la construcción de una cultura organizacional incluyente y orientada al bienestar de las personas, Afore XXI Banorte recibió por parte de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México (STyFE), los reconocimientos “Trabajo Digno e Incluyente” y “Corresponsabilidad de Cuidados”, ambos distintivos se otorgaron por la promoción, difusión e inclusión que la administradora realiza para fomentar entornos de trabajo equitativos y sostenibles, así como la implementación de acciones para mejorar las condiciones laborales de sus colaboradores.

Sobre el tema, la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, Inés González Nicolás, señaló que “las empresas reconocidas no solo cumplen la norma, sino que van más allá del piso legal e impulsan acciones que fortalecen el trabajo digno y la corresponsabilidad en los cuidados. Cuando empresas y personas trabajadoras avanzan juntas, construimos un mundo del trabajo más digno, justo e igualitario”.

Por su parte, la Secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Manola Zabalza Aldama, subrayó que las instituciones reconocidas son empresas de excelencia, comprometidas con el trabajo digno, incluyente y la responsabilidad en cuidados, lo cual genera prosperidad compartida.

Al respecto, David Razú Aznar, Director General de XXI Banorte, señaló que los reconocimientos recibidos son un punto de partida para construir un estándar y realizar más acciones para transformar el entorno laboral, de manera que se garanticen la inclusión y la igualdad sustantiva. Además, refrendó el compromiso de la Afore con la construcción de espacios laborales libres de discriminación, seguros y respetuosos, así como con el establecimiento de políticas que impulsen el bienestar integral de sus colaboradores.

Los Distintivos Empresariales “Trabajo Digno e Incluyente” y “Corresponsabilidad de Cuidados” evalúan, entre otros aspectos, la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, la Inclusión de personas con discapacidad, y la no discriminación por edad, orientación sexual, identidad de género u origen. De igual forma, evalúan la Responsabilidad de cuidados a través de esquemas flexibles y políticas de conciliación, así como la Cultura organizacional, de manera que las empresas cuenten con protocolos contra el acoso y la violencia.

Con este doble reconocimiento, Afore XXI Banorte refrenda su compromiso con el desarrollo de prácticas laborales responsables que contribuyan a reducir las desigualdades en el mundo del trabajo y a construir entornos más humanos, incluyentes y sostenibles.