Morena da ultimátum a la oposición para que apruebe la reforma electoral de AMLO

El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, reiteró su advertencia de que, si no se alcanza un consenso para una reforma electoral a más tardar el 23 de noviembre, su grupo parlamentario dictaminará, por mayoría, en comisiones, la propuesta del Ejecutivo Federal y se presentará al Pleno para que sea votada a finales de este mes.

“Ya no hay tiempo, el tiempo es ahora, porque el próximo año ya estará la efervescencia electoral, entonces, si por parte de la mayoría y de la coalición ‘Juntos Hacemos Historia' no tenemos un acuerdo, a más tardar el 23 de noviembre, se dictaminará por mayoría en las comisiones, se presentará el Pleno y que cada quien asuma su responsabilidad con relación al proceso electoral”, sostuvo el líder morenista.

Cabe señalar que ante el rotundo rechazo que han mostrado los grupos parlamentarios de oposición (PAN, PRI, PRD y MC) de aprobar la iniciativa presidencial en materia electoral, Morena y sus aliados, el PT y PVEM, adelantaron que presentarán una propuesta de legislación secundaría, que no requiera ningún consenso con la oposición, para aprobar los cambios planteados por el mandatario mexicano.

Apuntó que el 70 por ciento de las iniciativas de reforma electoral son de Morena y de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, y la otra es la del Ejecutivo Federal, por lo que han trabajado en la construcción de una reforma y si no hay acuerdo, se presentará como un plan B, parecido al que se llevó con la reforma eléctrica.

“Entonces esa es la ruta, de no hacerlo así, lo vamos a hacer como con la eléctrica…ya son casi 200 días desde que se presentó la iniciativa de reforma por parte del Presidente y quieren más tiempo, no, ya no hay tiempo, el tiempo es ahora porque si no el próximo año ya va a haber plena efervescencia político-electoral y se va a complicar aún más”, advirtió.

Respecto del proceso de renovación de cuatro consejeros a quienes se les termina su periodo constitucional el próximo año, consideró que es preciso definir antes de diciembre una ruta para este tema, aunque sostuvo que su partido no negociará, ni habrá concertación ni reparto de cuotas en esta definición.

Y es que insistió en la necesidad de que la posible nueva elección de consejeros se presente antes de diciembre y no durante un periodo extraordinario, ya que, dijo, “el periodo extraordinario va a depender también de la actitud, el temperamento que en ese momento tengan en el Senado de la República y como andamos en procesos electorales, mejor todo lo que podamos hacer en casa lo vamos a hacer”.

Por otra parte, cuestionado sobre el enfrentamiento en redes con el presidente del Mesa Directiva, Santiago Creel Miranda, Ignacio Mier dijo que es una manera de comunicar y que se ha platicado en la Jucopo.

“Una prerrogativa que tiene la Presidencia de la Mesa Directiva es que te proyecta, que te permite posicionarte y cuando andas suspirando pues se te despierta el apetito, ¿no? Eso no está mal. Siempre lo he dicho”, expresó.

“Qué bueno que él manifieste sus aspiraciones. Qué malo que utilice el cargo para hablar de cosas que son falsas, porque él señala que conforme a la ley fue electo. Claro que fue electo, pero fue votado y no tuvo ningún voto en contra, porque nosotros tenemos la convicción democrática y decidimos que él fuera, pero para que garantizara a la Cámara de Diputados y al conjunto de los grupos parlamentarios aquí representados, no para que se representara él y sus aspiraciones, por eso le dije con todo el cariño que se pasó de lanza, y la neta sí se pasó de lanza ahora sí el presidente (de la Mesa Directiva)”, finalizó.