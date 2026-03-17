Checo Pérez sigue sin puntos con Cadillac en Fórmula 1

Checo Pérez vive uno de sus peores arranques de temporada en Fórmula 1, registrando cero puntos tras los primeros dos Grandes Premios (Australia y China) de 2026.

El mexicano, que actualmente representa a Cadillac, finalizó en la posición 16 en Australia y 15 en China. Nunca ha tenido dos registros fuera del top 15 en sus primeras carreras de temporada desde que debutó en Fórmula 1 en 2011.

Justo en ese año, cuando saltó a la pista con la escudería Sauber, fue descalificado en su primera carrera (Australia) y se retiró en la segunda (Malasia).

Pero en todas sus demás temporadas, de 2012 a 2024 (tuvo año sabático en 2025), registró al menos una posición dentro del top 15 en alguna de sus dos primeras carreras. La más prominente fue en 2023, cuando inició con un segundo lugar en Bahréin y luego ganó en Arabia Saudita. En ese momento era piloto de Red Bull Racing.

En su más reciente aparición, el experimentado piloto de 36 años incluso tuvo un choque con su compañero de equipo, Valtteri Bottas.

El finlandés inició el Gran Premio de China en la posición 20, mientras que el mexicano en la 22. En las primeras curvas, Pérez intentó colarse por un hueco pero propició que Bottas quedara sin margen de maniobra entre él y Nico Hulkenberg (Audi).

El coche de seguridad tuvo que intervenir en la vuelta 10 y ambos pilotos de Cadillac pudieron reintegrarse. Al final, tanto Checo Pérez como Valtteri Bottas escalaron siete posiciones (el finlandés finalizó 13 en China).

Sin embargo, Pérez asumió la responsabilidad del contacto: Fue totalmente culpa mía, vi el hueco y lo aproveché, pero Valtteri no tenía adónde ir. Fui muy optimista, así que pido disculpas a Valtteri y al equipo por ello”.

Checo está viviendo su temporada 15 en Fórmula 1, aunque 2026 es especialmente distinta por las adecuaciones técnicas y mecánicas de los monoplazas. De hecho, Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, sólo ha sumado ocho puntos entre Australia y China.

“Cada vez que intentaba recortar distancias, tuve un par de problemas con la gestión de la energía y terminé perdiendo más de 20 segundos en total. Pero debemos estar orgullosos de lo que hemos logrado en estos dos fines de semana, espero seguir mejorando en la próxima carrera en Japón”, concluyó el mexicano.

Cadillac está en su temporada debut como escudería de Fórmula 1 y depositó su confianza en dos pilotos experimentados; Valtteri Bottas está viviendo su año 13.

Sin embargo, las carreras en Australia y China no funcionaron en cuanto a resultados. La valuación estuvo en la confianza.

“Fue una buena carrera hoy y podemos estar contentos con nuestro rendimiento como equipo, al llevar ambos coches a la meta en nuestro segundo Gran Premio”, declaró Checo Pérez.

Valtteri Bottas, por su parte, señaló: “Fue un gran resultado para el equipo, terminar con ambos coches en la posición 13 y 15 en sólo nuestro segundo Gran Premio no es algo que esperaba, ya que otros equipos tuvieron múltiples problemas durante la carrera. Claramente hemos progresado en todas las áreas de la primera a la segunda carrera. Estoy muy orgulloso del equipo, ya que vamos en la dirección correcta, pero sabemos que aún hay trabajo por hacer”.

En total, siete pilotos llegarán al tercer Gran Premio de la temporada, el 29 de marzo en Japón, con la ilusión de sumar sus primeros puntos: Esteban Ocon (Alpine), Nico Hulkenberg (Audi), Alexander Albon (Williams), Fernando Alonso, Lance Stroll (Aston Martin) y los de Cadillac (Sergio Pérez y Valtteri Bottas).

“Podemos estar muy satisfechos con este resultado. Hoy vimos que la complejidad de los nuevos coches ha causado problemas importantes a algunos equipos experimentados, así que lograr que dos coches llegaran a la meta al final de nuestro segundo fin de semana de carreras es un gran logro para todo el equipo”, definió Graeme Lowdon, jefe de Cadillac F1 Team.