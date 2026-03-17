Wall Street negocia con avances moderados en un mercado atento al petróleo

Los tres principales índices de Wall Street avanzan la mañana de este martes. La referencias suben moderadamente, en un mercado atento a la información sobre la guerra en Oriente Medio y que se alista para la decisión de política monetaria de la Reserva Federal.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones locales más negociadas, sube 0.29% a 47,082.58 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, gana 0.36% a 6,723.29 puntos. El Nasdaq Composite sube 0.42% en 22,467.49 puntos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que la capacidad de Irán de amenazar el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, clave para comerciar petróleo, los ataques contra activos energéticos mantienen la presión sobre los precios del crudo.

Mientras tanto, los inversionistas se alistan para la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, mañana. Se espera ampliamente que mantenga las tasas de interés. Los inversionistas se centrarán en el discurso del presidente de la autoridad monetaria, Jerome Powell.

"La inflación global puede verse afectada si el conflicto se extiende más allá de un plazo de hasta seis semanas previsto por Trump y otros miembros de Washington no obstante", dijo el gerente de desarrollo de negocios de Excent Capital, Andrés Espinosa, en un reporte.

"Con los grandes bancos centrales planeando mantener las tasas, el foco debe orientarse hacia las novedades que las big techs traerán para sortear la ya olvidada crisis en torno al gasto en infraestructura de IA", añadió Espinosa.