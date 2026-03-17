Educación, aliada de la participación laboral femenina

La relación entre educación y participación económica de las mujeres en México muestra una tendencia clara de crecimiento conjunto a lo largo del tiempo.

En 1950, sólo 12% de las mujeres contaba con educación superior, mientras que su participación económica se ubicaba en 13%, de acuerdo con información del IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad).

Desde dicho año, ambos indicadores han avanzado de manera sostenida.

El incremento se vuelve más evidente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Para 1980, la proporción de mujeres con educación superior alcanzó 30%, mientras que su participación económica se acercaba a 28 por ciento.

Este crecimiento continuó en las décadas siguientes, reflejando una mayor incorporación de mujeres al sistema educativo y, posteriormente, al mercado laboral.

En años más recientes, la tendencia se mantiene: para 2020, el 53% de las mujeres contaba con educación superior, mientras que su participación económica se ubicó en 40 por ciento.

Aunque ambos indicadores no avanzan al mismo ritmo, los datos sugieren que el acceso a la educación ha sido un factor clave para ampliar las oportunidades laborales de las mujeres, consolidando su papel dentro de la actividad económica del país.