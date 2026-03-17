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Bolsa mexicana sube en mercado atento a Oriente Medio; destacan GAP y América Móvil
Fuera del índice, otro valor que destaca en esta jornada es la aerolínea Volaris, cuyas acciones suben con fuerza después de que se dio a conocer que volverán a formar parte de la muestra de la referencia principal.
Las bolsas de valores de México negocian con ganancias la mañana de este martes. Los índices locales avanzan después de un fin de semana largo, con los inversionistas atentos a las noticias sobre la guerra en Oriente Medio y a la espera de información económica clave.
El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.88% a 66,233.16 puntos, mientras que el índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 0.85% a 1,315.67 unidades.
Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores avanzan. Las acciones del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) lideran las mejoras, con 2.54% más a 412.98 pesos; seguidas por las del gigante América Móvil, de Carlos Slim, que avanza 1.85% hasta 20.94 pesos.
Fuera del índice, otro valor que destaca en esta jornada es la aerolínea Volaris, con un salto de 2.06% a 12.88 pesos. Las acciones de la aerolínea suben con fuerza después de que se dio a conocer que volverán a formar parte de la muestra de la referencia principal S&P/BMV IPC.
Los inversionistas siguen pendientes de las noticias sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán, mientras que esperan información económica relevante. Esta semana destacan los anuncios de política monetaria de la Reserva Federal, mañana, y el Banco Central Europeo, el jueves.