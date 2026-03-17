Sin impacto por la guerra en Irán aún: Afores logran plusvalías por 148,254 millones de pesos en febrero

Los ahorros de los trabajadores en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) obtuvieron plusvalías por 148,254 millones de pesos en febrero de 2026, evitando hasta ahora el impacto por la volatilidad que ha generado en los mercados la guerra en Irán.

Con las plusvalías logradas en febrero, los ahorros para el retiro en las administradoras acumulan 10 meses consecutivos con rendimientos positivos, informó este martes la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Además de que en el primer bimestre de 2026, las plusvalías acumuladas fueron de 306,725 millones de pesos, un crecimiento de 10% respecto al mismo periodo del año anterior y las mayor cifra lograda en un primer bimestre en la historia del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

Guerra en Irán impactaría en marzo

Sin embargo, la guerra en Irán, que comenzó el pasado sábado 28 de febrero, ha provocado volatilidad en los mercados de México y el resto del mundo, podría interrumpir la buena racha de plusvalías de las Afores en el mes de marzo.

Las Afores tienen el mandato de invertir los ahorros para el retiro de los trabajadores en diversos instrumentos financieros como acciones en las bolsas de valores, bonos deuda, etc., con el fin de generar los mayores rendimientos posibles y de esa forma crecer los ahorros.

Por ello es que, dependiendo del desempeño que dichas inversiones tengan en los mercados, las Afores van reportando mes a mes si obtuvieron plusvalías o minusvalías para los ahorros de los trabajadores.

En lo que va de marzo, las bolsas de México y el mundo presentan caídas, esto al mismo tiempo que los precios del petróleo han repuntado lo cual ha generado presiones inflacionarias y al mismo tiempo provocado una revisión al alza de las perspectivas para las tasas de interés.

Esa volatilidad podría verse reflejada en una caída importante de las plusvalías de las Afores en marzo de 2036 o inclusive en una minusvalía mensual.

¿Cuántos ahorros administran las Afores?

Al cierre de febrero de 2026, las Afores administraban un total de 8.66 billones de pesos de ahorros para el retiro distribuidos en alrededor de 70 millones de cuentas individuales en las Afores.

Las cinco Afores que más recursos administran son: