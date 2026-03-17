Reforma electoral constitucional. Menos privilegios y más participación ciudadana: Segob

La iniciativa de reforma constitucional en material electoral tiene como principio fundamental disminuir privilegios, ampliar derechos democráticos y aumentar la participación ciudadana.

Por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum; este martes, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó la propuesta durante la Conferencia del Pueblo para mantener el objetivo de reducir costos y actuar bajo uno de los principios de la Austeridad Republicana.

“El pueblo pone y el pueblo quita. De esta manera, siempre será el pueblo el que decida.

“Esta reforma responde a los retos actuales de nuestra nación y como lo dijimos en otro momento, continuaremos trabajando para construir un país más justo, equitativo y democrático”, externó.

Por ejemplo, explicó que en el caso de los municipios se propone reducir el costo de los congresos locales y que el número de regidurías sea de siete y hasta un máximo de 15, así como una sindicatura por municipio.

Foto: Secretaría de Gobernación.

Puntualizó que los ahorros serán utilizados en obra de infraestructura pública de los municipios y entidades federativas.

La iniciativa también comprende que funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), de los tribunales electorales y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) no podrán ganar más que la Presidenta de México.

En el caso del Senado se acordó una reducción de gasto progresivo hasta llegar a un 15%.

También se refirió a la Revocación de Mandato para que ese ejercicio se realice el primer domingo de junio del tercero o cuarto año de gobierno.

Mencionó que la iniciativa también contempla modificaciones a normas, entre ellas la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos Políticos.