Pemex detiene incendio en la refinería de Dos Bocas

Petróleos Mexicanos (Pemex) sofocó un incendio que se detectó a las 6:00 horas de este martes alrededor de la barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos de la Refinería Olmeca, en Paraíso, Tabasco. También concluyó la limpieza de petróleo derramado en el Golfo, sin determinar la causa del incidente.

La estatal aseguró que las instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos de la refinería se encuentran sin afectaciones y en condiciones operativas normales tres horas después.

De acuerdo con las primeras evaluaciones, el evento pudo originarse por la acumulación de posibles residuos de hidrocarburos derivada de las lluvias torrenciales e inundaciones registradas en la zona.

"Pemex continuará realizando las verificaciones correspondientes como parte de sus protocolos de seguridad industrial y protección ambiental", reiteró la empresa.

También frente a la costa del Golfo en Tabasco y el sur de Veracruz, Pemex aseguró desde el martes que concluyó las labores de contención de otro incidente: un derrame de hidrocarburos en que el gobierno avanza en la limpieza de la zona del mar donde se detectó inicialmente la pluma de hidrocarburos, por lo que actualmente no se registra presencia de residuos en esa área marina.

Estas acciones fueron coordinadas por la Secretaría de Marina (Semar) y Pemex para evitar una mayor dispersión del contaminante hacia el litoral.

Según la estatal petrolera, 91 toneladas de residuos impregnados con hidrocarburo han sido recolectadas en playas de Veracruz y Tabasco, con un avance general de limpieza del 85 por ciento.

"Continúan recorridos terrestres, marítimos y aéreos para evaluar las condiciones del litoral y proteger ecosistemas costeros", aseveró, "el gobierno de México mantiene la coordinación interinstitucional para contener la contingencia y determinar el origen del contaminante".