Las búsquedas en Google se alargan y cambian la captura de clientes en México

La forma en que las personas buscan en Google está cambiando y con ello también empieza a moverse una de las piezas más sensibles del negocio digital, la captura de clientes.

En una mesa redonda con medios, Dan Taylor, vicepresidente global de Publicidad de Google, sostuvo que en el AI Mode (Modo IA) las consultas promedio ya son tres veces más largas que en la búsqueda tradicional.

Ese cambio desplaza la lógica de palabras clave breves hacia preguntas más largas, detalladas y conversacionales, justo en el punto donde muchas empresas compiten por visibilidad comercial.

Google sostiene que este nuevo comportamiento no es marginal. La empresa afirma que las consultas generales, incluidas las comerciales, siguen creciendo y que los usuarios están dejando atrás parte de la lógica tradicional de keywords para adoptar una búsqueda más conversacional e intuitiva. La compañía añade que Lens ya registra más de 25,000 millones de búsquedas visuales al mes y que una de cada cinco tiene intención comercial.

De acuerdo con un estudio realizado por Google e Ipsos, 90% de los consumidores mexicanos afirma usar Google y/o YouTube diariamente. Además, 95% de los usuarios frecuentes de modelos de lenguaje en México son también usuarios frecuentes del buscador de Google.

Más anuncios dentro de la búsqueda con IA

Para los anunciantes, el cambio no consiste sólo en que las preguntas sean más largas. Lo relevante es que Google está construyendo más inventario y más capacidad de monetización alrededor de ese comportamiento.

Taylor explicó que la empresa ya prueba anuncios de búsqueda y compras dentro y debajo de las respuestas de AI Mode en Estados Unidos, mientras que en AI Overviews experimenta con anuncios arriba, abajo y dentro de los resúmenes. Su argumento es que las consultas más largas permiten entender mejor la intención comercial detrás de una conversación y abrir nuevas oportunidades para conectar empresas con usuarios.

Durante años, una parte de la ventaja en buscadores se construyó con listas finas de palabras clave, pujas y ajustes operativos. Ahora Google empuja otra estrategia. Taylor dijo que herramientas como AI Max y Performance Max permiten ampliar campañas hacia nuevas formas de búsqueda sin que el anunciante tenga que definir una lista exacta de keywords, algo que se vuelve más complejo cuando la gente busca con oraciones completas o incluso con imágenes.

Google también busca mostrar que esa transición mejora los resultados. Taylor afirmó que la integración de Gemini en el sistema publicitario redujo en promedio 40% las tasas de anuncios irrelevantes. La empresa añade que Gemini permite comprender mejor la intención del usuario en consultas complejas y mostrar anuncios personalizados que satisfacen mejor esas necesidades.

La captura de clientes se mueve

La transformación también está vinculada con el recorrido de compra. Google afirma que hoy el consumidor interactúa con más de 130 puntos de contacto móviles al día y que el camino lineal fue sustituido por un circuito de búsqueda, streaming, scroll y compra.

En México, 82% de los compradores está dispuesto a probar nuevas marcas cuando busca en Google y 73% descubre marcas en redes sociales o se ve influido por la búsqueda para comprar una marca distinta.

“Las personas están haciendo preguntas más largas y complejas, y históricamente esas consultas eran más difíciles de monetizar”, dijo Taylor.

Lo que antes era difícil de monetizar empieza a ser comercialmente legible para Google gracias a la inteligencia artificial. Para las empresas en México, eso puede traducirse en una expansión del inventario publicitario y en una captura de demanda más sofisticada, aunque también más dependiente de la infraestructura de Google.

La compañía afirma que AI Max es hoy su producto de búsqueda impulsado por IA de más rápido crecimiento y que está ayudando a los anunciantes a llegar a miles de millones de nuevas búsquedas netas que antes no alcanzaban.

Las empresas que sigan gestionando la búsqueda como un sistema de keywords cortas pueden perder capacidad para captar clientes en un entorno donde las consultas son más largas, multimodales y conversacionales.

rodrigo.riquelme@eleconomista.m