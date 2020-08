El extitular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, David León, informó que acudirá de manera voluntaria a la Fiscalía General de la República (FGR) para aclarar su participación en los videos en los que presuntamente entrega dinero a Pío López Obrador, hermano del presidente, en el 2015, para financiar actividades electorales de Morena.

“Próximamente acudiré voluntariamente a la Fiscalía General de la República, a ponerme a sus órdenes, en torno a los videos difundidos en días pasados”, anunció en redes sociales.

Tras difundirse dos videos que involucran a Pío López y a Romero León, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se tratan de “aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba básicamente”, y defendió que no se compara con los casos de extorsión relacionados con el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio “L”.

A causa de la polémica por los videos, David León decidió suspender su toma de protesta al frente de la nueva empresa distribuidora de medicamentos y equipos médicos del Estado anunciada por López Obrador.

Entrevistada por El Economista, la presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, María Marván, dijo que no hay manera de no vincular al presidente con los videos, además de recordar que López Obrador reconoció en su conferencia del viernes que era la manera de financiar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“El propio presidente y la misma Beatriz Gutiérrez Müller lo han dicho con toda claridad, que de esta manera se financió a Morena y la llegada a la Presidencia. Morena tendría que responder por qué recibió ese financiamiento y no lo reportó y sí podrían, por lo menos, interponerles una multa administrativa”, puntualizó.

La politóloga destacó que el presidente puede ser acusado de culpa in vigilando, ya que al ser miembro de Morena y el principal beneficiario del financiamiento ilícito, se le podría culpar por no haber tenido el cuidado de evitar la entrada de dichos recursos.

Marván Laborde recordó que los partidos políticos reciben recursos públicos del Estado que son entregados por medio del INE y dinero donado por personas físicas; sin embargo, enfatizó que las fuerzas políticas no deben recibir aportaciones de personas morales.

Incluso, dijo, en los videos se observa cómo León Romero tenía que cumplir mensualmente con una cuota, por lo que —apuntó— podría tratarse de extorsión.

“Se le nota francamente angustiado en la grabación, porque no llegó a lo que se le estaba exigiendo. Es decir, aquí que se llega a un plano de extorsión, no nada más de transferencia ilícita de recursos. Él tenía la obligación moral, no legal, frente al Movimiento de Regeneración Nacional de conseguir una cantidad mensual y en el video reitera que no logró la cantidad en el mes de mayo de 2015”.

En tanto, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia formal ante el INE en contra del partido Morena, de David León Romero y Pío López Obrador, por el presunto uso indebido de recursos públicos para financiamiento de campañas electorales, por violar la normatividad de financiamiento a los partidos políticos, la transparencia y rendición de cuentas en materia de fiscalización de los recursos públicos, señaló el dirigente nacional Marko Cortés.

Y adelantó que en próximos días legisladores presentarán otras denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales por la presunta utilización ilegal de recursos públicos y ante la FGR por peculado, financiamiento ilícito y lavado.

