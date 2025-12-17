5 temas que redefinieron el mundo laboral en 2025

El 2025 confirmó que el mundo del trabajo está cambiando más rápido que su regulación... y México no es la excepción. La inteligencia artificial se ha vuelto cada vez más cotidiana, la brecha de habilidades ha aumentado, los jóvenes redefinen las prioridades en la cultura organizacional, la justicia laboral entró en una nueva fase y las reformas no han cesado, presionando el cumplimiento normativo.

La gran mayoría de los cambios que hemos observado en estos 12 meses no son nuevos, pero sí se han profundizado. A continuación, cinco temas que redefinieron el mundo laboral en México en 2025:

1. IA gana espacio en los escritorios

Éste fue el año en que la inteligencia artificial se normalizó en la rutina cotidiana... pero de manera no oficial. Según el estudio Work:InProgress de Google Workspace, IDC y Provokers, 67% de los empleados ya usa asistentes de IA personales en México, aunque sólo 35% lo hace mediante herramientas proporcionadas por su empresa. La innovación llegó por cuenta de los propios trabajadores, no de la gestión corporativa.

Esa adopción “por la libre” ha abierto desafíos para la protección de datos, la transparencia de los modelos y la rendición de cuentas.

2. Crece la brecha de habilidades

El rezago formativo se ha hecho más visible. La OIT estima que 56% de los trabajadores en México se encuentra en ocupaciones con riesgo alto de automatización. Pero los avances tecnológicos no han venido acompañados de programas masivos de actualización.

Mientras empresas grandes han apostado por la formación digital, las micro y pequeñas —más del 90% del aparato productivo nacional— han quedado rezagadas.

En 2025 se habló mucho de inteligencia artificial, pero poco de alfabetización digital. Un estudio de Ranstad destaca que sólo uno de cada tres trabajadores ha recibido capacitación específica en estos temas. Ante este contexto, la transición tecnológica corre el riesgo de consolidar un mercado dual que combina empleos con futuro y empleos en retirada.

3. Generación Z presiona también en el trabajo

Este año, el término "Generación Z" ganó espacio en el entorno político por las protestas en diferentes partes del mundo en contra de la corrupción, pero en el contexto laboral también han consolidado un nuevo estándar.

De acuerdo con un informe de ManpowerGroup, la nueva generación de trabajadores no busca sólo estabilidad o salario, sino claridad en el crecimiento y un entorno que cuide su bienestar. Esto tiene un impacto en aspectos como flexibilidad, comunicación y propósito.

Además, su llegada modificó rutinas y estilos de liderazgo. Las jerarquías rígidas han ido perdiendo peso frente a equipos más horizontales. El concepto de permanencia laboral también se ha puesto a prueba, pues están dispuestos a trabajar donde se le escucha y se les reconoce, no necesariamente donde tuvieron su primer empleo.

4. Reseteo de la justicia laboral

El sistema de tribunales laborales vivió un nuevo ajuste con la primera elección de jueces en México a partir de este año. El cambio significó reacomodos en estructuras y procedimientos, justo cuando comenzaba a estabilizarse la operación del modelo instaurado en 2019 y que comenzó a operar a plenitud recién en 2022.

Los nuevos jueces laborales asumieron su encargo en septiembre de este año, en la antesala de la revisión del T-MEC, incluido su capítulo laboral, el cual fue uno de los puntos de presión para la creación del sistema puesto en marcha en el gobierno pasado.

5. Nueva ola de reformas laborales

La agenda normativa laboral en México no ha dejado de moverse. Este año entraron en vigor la Ley Silla y la reforma que regula el trabajo en plataformas de reparto y transporte. Ambas ampliaron derechos y pusieron en el centro de la discusión la necesidad del descanso y la regulación de las nuevas formas de empleo.

Para cerrar el 2025 laboral, el gobierno federal presentó además el proyecto para reducir la jornada de trabajo a 40 horas semanales, cuya discusión iniciará oficialmente en el Senado de la República el próximo año. En paralelo, el Congreso tiene sobre la mesa ajustes en materia de violencia laboral, pago de propinas y aguinaldos.

La legislación se actualiza, pero su aplicación sigue siendo un gran desafío, sobre todo en un país donde más de la mitad de los trabajadores continúa en la informalidad.

De esta manera, el 2025 fue testigo de una suma de transformaciones en la forma en la que trabajamos. La inteligencia artificial, las habilidades, la cultura generacional, la justicia y las reformas legales, entre otros muchos cambios, marcaron el rumbo.

Sin duda, todos estos temas seguirán desarrollándose en 2026, con el foco en la reducción de la jornada laboral y en el impacto real del desarrollo tecnológico, que, pese a las promesas de no reemplazo de empleos, ya sustituye tareas y redefine roles.