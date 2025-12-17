Despido silencioso: Debate llega a Cámara de Diputados, buscan incluirlo como causa de rescisión

El despido silencioso es la práctica de cansar a los empleados para orillarlos a renunciar, este fenómeno incluye comportamientos como aislar intencionalmente a la persona, aumentar o disminuir la carga de trabajo sin justificación, se ignoran las propuestas, entre otras conductas. En la Cámara de Diputados se plantea incluirlo entre los motivos de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador.

“Esta práctica representa una forma moderna y encubierta de despido injustificado que traslada injustamente al trabajador las consecuencias económicas, emocionales y jurídicas de una decisión que, en los hechos, proviene del empleador”, afirma el diputado Armando Corona Arvizu (Morena), promovente de la iniciativa.

El proyecto busca adicionar a la Ley Federal del Trabajo (LFT) el despido silencioso a la lista de motivos para rescindir la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador; es decir, renunciar con derecho a indemnización.

“Se configura el despido silencioso cuando el patrón, sin rescindir formalmente la relación laboral, realice de manera reiterada conductas u omisiones tendientes a deteriorar, aislar o degradar las condiciones de trabajo, con el objeto o efecto de inducir la renuncia del trabajador”, se plantea en la iniciativa.

Entre las conductas que configuran el despido silencioso, se propone integrar los siguientes comportamientos en la LFT:

El retiro injustificado o progresivo de funciones, responsabilidades o carga de trabajo

La exclusión sistemática de actividades, procesos, decisiones o comunicaciones relacionadas con el desempeño laboral

La negativa injustificada de proporcionar herramientas, información, insumos o medios necesarios para la adecuada prestación del servicio

La modificación unilateral y desfavorable de horarios, condiciones, responsabilidades o lugar de trabajo, sin causa objetiva ni justificación razonable

El trato indiferente, degradante u omisivo sostenido en el tiempo, que afecte la dignidad o estabilidad emocional del trabajador.

“Ninguna renuncia debe ser producto del miedo, el desgaste o la humillación. Reconocer el despido silencioso como causa de rescisión sin responsabilidad para el trabajador tiene como finalidad devolver el equilibrio a la relación laboral, impedir que se normalicen prácticas abusivas y garantizar que las consecuencias legales recaigan en quien realmente genera la ruptura del vínculo laboral”, señala el legislador en la exposición de motivos del proyecto.

La incorporación del despido silencioso como motivo de renuncia implica el derecho del trabajador a recibir la liquidación de sus prestaciones, tres meses de salario y una indemnización de 20 días de salario por cada año de antigüedad, en caso de que el contrato sea por tiempo indeterminado.

Para quienes tienen una relación por tiempo determinado, si su antigüedad es menor a un año la indemnización al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados; si ha pasado más de un año en la empresa, tiene derecho a un monto equivalente a los salarios de seis meses por el primer año y de veinte días por cada uno de los años siguientes. En ambos casos, esto es adicional a los tres meses de salario y la liquidación de las prestaciones.

Actualmente la Ley Federal del Trabajo contempla como motivo de la recisión de la relación laboral sin causa para el empleado las siguientes conductas:

Recibir por parte del empleador, familiares o jefes, faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento o acoso sexual, malos tratos

Ser objeto fuera del centro de trabajo de las conductas anteriores por parte del empleador o sus representantes y que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo

Reducción del salario

No recibir la remuneración en la fecha convenida

Sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón, en sus herramientas de trabajo

La existencia de un peligro grave para la seguridad o salud, ya sea por carecer de condiciones higiénicas el establecimiento o porque no se cumplan las medidas preventivas y de seguridad

Comprometer el patrón, con su imprudencia o descuido inexcusables, la seguridad del establecimiento o de las personas

Exigir la realización de actos, conductas o comportamientos que menoscaben o atenten contra la dignidad

Despido silencioso, una práctica común

De acuerdo con una encuesta de OCC, el 58% de las víctimas de acoso laboral renuncia a su empleo. Esto no sólo evidencia que se trata de una práctica común, sino que en más de la mitad de los casos sí se traduce en la salida voluntaria de las personas.

¿Cómo saber que se atraviesa por un despido silencioso? La plataforma WeRemote ofrece 10 señales que indican que la persona es víctima de esta práctica:

No hay retroalimentación de manera intencional El apoyo del jefe directo es bajo o nulo Las ideas y propuestas son ignoradas con frecuencia La jornada se extiende con tareas que no ayudan al crecimiento El sueldo no ha aumentado en más de dos años No hay sentido de pertenencia en el equipo La cargas de trabajo aumentan o disminuyen, pero sin un motivo Exclusión de nuevos proyectos Exclusión de reuniones y eventos con otros miembros del equipo Asignación a un puesto de trabajo de menor rango

Según TotalPass, este fenómeno es más común en organizaciones que carecen de procesos claros para la comunicación entre líderes y trabajadores, esta un área de oportunidad. Pero también es importante contar con mecanismos de denuncia cuando se trate de casos intencionales y no de manera inconsciente.

Además, puntualiza la plataforma, esta práctica lejos de ayudar a la empresa, la perjudica por las bajas de productividad que se producen y la pérdida de talento.