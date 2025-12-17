Sheinbaum pide a la ONU asumir su papel tras bloqueo petrolero de Trump a Venezuela

La presidenta Claudia Sheinbaum fijó este miércoles su postura sobre el bloqueo petrolero al gobierno de Nicolás Maduro, “tras la declaración de ayer del presidente (Donald) Trump y la situación en Venezuela, reiteramos la posición de México acorde con la Constitución de “no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias”.

La primera mandataria mexicana llamó a que en cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz. “Esa debe de ser la posición de cualquier presidente de México”, dijo desde Palacio Nacional.

La titular del Ejecutivo federal enfatizó que esta postura no responde a coyunturas políticas, sino a una convicción histórica del Estado mexicano, que debe mantenerse “más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela o sobre la presidencia de Maduro”.

“Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de Maduro, más allá de eso, la posición de México siempre debe ser, ”no a la intervención, no a la injerencia extranjera, solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz”, sentenció la presidenta en su habitual conferencia la "Mañanera del Pueblo".

También, Sheinbaum Pardo hizo un llamado directo a Naciones Unidas para que asuma un papel más activo ante el riesgo de una escalada del conflicto, “no se le ha visto, que asuma su papel, para evitar cualquier derramamiento de sangre, y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos”, expresó.

Las declaraciones de la mandataria se producen después de que Trump anunciara, a través de Truth Social, un bloqueo naval contra Venezuela, al acusar al gobierno de Maduro de robo de activos estadounidenses, terrorismo, narcotráfico y trata de personas. Washington incluso designó al régimen venezolano como una “organización terrorista extranjera” y desplegó fuerzas navales en la región.

En respuesta, el gobierno venezolano informó que denunciará ante la ONU lo que calificó como una grave violación al derecho internacional, al considerar que Estados Unidos pretende imponer un bloqueo militar para apropiarse de recursos venezolanos.

En la víspera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el bloqueo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, una medida que elevará considerablemente las tensiones entre Washington y Caracas.

"Por el robo de nuestros activos y muchas otras razones, como el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como ORGANIZACIÓN TERRORISTA EXTRANJERA", escribió Trump en su red Truth Social.

"Por lo tanto, hoy ordeno el BLOQUEO TOTAL Y COMPLETO DE TODOS LOS PETROLEROS SANCIONADOS que entran y salen de Venezuela", sentenció el mandatario republicano.

"Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá, y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron", sentenció Trump.