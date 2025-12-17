¡Bajo la lupa! STPS confirma inspecciones de la Ley Silla para 2026

La segunda etapa de la Ley Silla ya entró en vigor y con ella, nuevas obligaciones patronales que estarán bajo la lupa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Luego de comunicar las nuevas regulaciones que deben cumplir los empleadores, la autoridad confirmó que la verificación del cumplimiento se incorporará a su Programa Anual de Inspección para 2026.

Los sectores industriales, comerciales y de servicios están obligados a proporcionar sillas con respaldo a personas trabajadoras que realizan sus actividades de pie, estos asientos pueden ubicarse en el punto de trabajo para que puedan alternar entre estar de pie y sentarse sin que eso interrumpa sus actividades.

En el caso de que el asiento no pueda colocarse en el puesto de trabajo, se deben proporcionar sillas con respaldo en un área cercana y acordar con las personas trabajadoras el número de pausas y su duración para garantizar un descanso efectivo; además, el Reglamento Interior de Trabajo (RIT) debe estar actualizado para contener:

Los factores de riesgo por trabajar de pie Las pausas durante la jornada laboral a las que se tienen derecho La ubicación y disponibilidad de los asientos o sillas con respaldo en el centro de trabajo

La Secretaría del Trabajo anticipó que las inspecciones que realizará buscan verificar que los centros de trabajo aseguren condiciones que favorezcan la salud, descanso y prevención de riesgos laborales para todas las personas trabajadoras que laboran en actividades en bipedestación, previniendo riesgos y lesiones musculoesqueléticas.

Inspecciones sobre Ley Silla van más allá de asientos

En palabras de Axel Pérez Gama, socio en MX Legal, la Ley Silla también se encamina a alfombrillas, calzado ergonómico, el lugar de descanso designado y las adecuaciones a sus reglamentos interiores de trabajo; “un cúmulo de cuestiones y ordenamientos que se han tenido que materializar y que si el patrón hizo bien la tarea, ya tendría que estar adecuado”.

Esto es relevante, recuerda, porque la STPS está facultada para, mediante inspecciones de trabajo (sea de seguridad e higiene o de condiciones generales), “verificar internamente el cumplimiento”, especialmente porque se espera comiencen rigurosamente en febrero del próximo año.

“De acuerdo con la comunicación que hemos tenido con algunos funcionarios dentro de la Secretaría, anticipamos que a partir de febrero (2026) se comenzarán a ver estas inspecciones”, dice el abogado, quien agrega, el mensaje de la autoridad es: “cumple porque si no voy a verificarte, y si no me estás cumpliendo con uno o más supuestos, puede desencadenar más inspecciones”.

Sobre ello, expone que las revisiones de la autoridad son más fáciles ahora gracias al SIQAL (Sistema de Quejas y Accidentes Laborales), el cual faculta a los trabajadores a hacer quejas contra el patrón por ciertas circunstancias. “Tenemos una complejidad importante de armas a favor de la Secretaría para irte fiscalizando e inspeccionando”, dice.

Por su parte, Ricardo Aceves, asociado en Natividad Abogados, recuerda que las inspecciones no se pueden evitar, “algunas son provocadas, pero otras son de rutina”, y eso exige estar preparados.

Respecto a la advertencia de las inspecciones en 2026, menciona que lo que la autoridad busca decir es: “se debe respetar la dignidad de todas las personas, en específico de quienes permanecen de pie durante tiempos muy prolongados en su jornada de trabajo y en algunos casos todo el tiempo”.

Asegura que el objetivo es cuidar la dignidad humana para mostrar cómo se puede tener una mejor productividad sin que sea a costa de los trabajadores. “Cuando se respeta la dignidad, no hay fatiga o desgaste físico, no hay inconformidad, eso ayuda a que no haya rotación de personal y a minimizar o eliminar los riesgos laborales”.

¿Cómo prepararse para las inspecciones laborales en 2026?

Los abogados laboralistas Ricardo Aceves y Axel Pérez Gama recomiendan a los patrones estar al día con todos los cambios y reformas vigentes y anticiparse a nuevas, y es que, destacan, el costo económico de una sanción laboral por incumplir con una norma es elevado, y al final, igualmente tienen que cumplir.

En lo que refiere puntualmente a la Ley Silla, el asociado en Natividad Abogados sugiere hacer un estudio de cuántas sillas con respaldo se deben proporcionar, de cuánto es el tiempo que se puede proporcionar de descanso a cada trabajador o si incluso pueden realizar sus funciones con los asientos con respaldo, todo esto deberá documentarse con un acta.

“Deberá quedar por escrito para evitar problemas y tener con qué respaldar que se está cumpliendo con la reforma”. Ahonda en que implementar estas medidas será beneficioso porque mejorará el ambiente laboral, habrá menos rotación, desgaste físico y en consecuencia, eso va a incrementar la productividad en los centros de trabajo.

En tanto, el socio en MX Legal subraya la importancia de estar al día con lo que las leyes exigen, ya que la autoridad laboral ha tomado “un criterio bastante inquisitivo (...) Van a tratar por todos los medios posibles de aplicar una o más multas a los centros de trabajo”, alerta.

“En 2025 el número de inspecciones ha sido trascendental; sabemos que la Secretaría, cuando comienza a notar que tienes un talón de Aquiles, un área de oportunidad importante en cierto rubro, automáticamente comienzan a llegar más inspecciones de trabajo”, explica.

Refiere que el VELAVO (Programa de Verificación Laboral Voluntaria) permite a los empleadores autoevaluarse para corroborar que están cumpliendo y en caso de detectar una falla, subsanarla, y añade la importancia de contar con una política de compliance robusta que ayude a anticipar cambios.

“Hoy más que nunca hay que estar atentos al seguimiento de los cambios laborales que vienen y cómo aplicarlos a las empresas”.