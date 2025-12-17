Peso mexicano retrocede por repunte global del dólar en mercado atento a funcionarios de la Fed

El peso mexicano opera estable contra el dólar en la jornada de media semana. La divisa local retrocede marginalmente, frenando una tendencia positiva que junto con la debilidad del billete verde lo llevó a registrar ayer su mejor cierre desde julio del año pasado.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.9665 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.9509 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso una caída de 1.56 centavos, equivalentes a 0.09 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango acotado entre un máximo de 17.9968 unidades y un mínimo de 17.9572. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara al billete verde con seis monedas de referencia, sube 0.17% hasta 98.39 unidades.

El repliegue del peso se da en línea con el repunte generalizado del dólar en los mercados, en espera de las presentaciones que darán John Williams, presidente de la Fed de Nueva York, y Raphael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta, en diferentes eventos en este día.

Más temprano en la jornada, el gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller dijo que aún hay margen para que el banco central recorte las tasas de interés, debido la preocupación por el debilitamiento del mercado laboral, y luego de tres ajustes consecutivos.

"La apertura del mercado refleja muestra flujos aún favorables para activos en pesos y un dólar global que no ofrece una recuperación clara tras los últimos ajustes de expectativas monetarias en Estados Unidos", dijo esta mañana la firma IBM Capital Quants en un reporte.

En el aspecto local, sin datos económicos relevantes por conocerse durante la jornada, destaca la espera por el anuncio de política monetaria del Banxico. La autoridad monetaria anunciará mañana su última decisión del año y se espera ampliamente un recorte de tasa.