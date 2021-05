La candidata al gobierno de Colima por la coalición “Va por Colima” (PRI, PAN y PRD), Mely Romero Celis, insistió en su acercamiento con los artesanos, un sector importante para las elecciones en el estado. Ahora, la aspirante les prometió que de ganar los comicios, en su gabinete tendrán representación directa.

De acuerdo con información del diario Ecos de la Costa, Romero Celis se comprometió con los artistas y creadores a escucharlos para que sea el mismo sector el que proponga quién será el o la titular de la Secretaría de Cultura durante la próxima administración, pues así sería alguien que conozca sus luchas.

“Ustedes son los que saben qué necesitan, los que han vivido tantas situaciones. Yo no me voy a atrever a poner a nadie porque sea un conocido, un amigo y que no tenga que ver con ustedes. No lo voy hacer. Ustedes serán consultados y ustedes harán las propuestas, esa será la tónica del gobierno", les prometió.

En una reunión con artistas del estado, en la explanada de la Casa de la Cultura de Colima, capital, la candidata aseguró que respaldará y trabajará de manera conjunta con el gremio, por lo que en su gobierno no se desaparecerá la Secretaría de Cultura, algo que se afirma, haría su rival de Morena, Indira Vízcaíno.

El sector de artesanos se muestra como uno de los de mayor interés entre los candidatos, pues anteriormente, Leoncio Morán, de Movimiento Ciudadano, tuvo un acercamiento en el que también hizo referencia a las versiones de que la Secretaría de Cultura local dejaría de existir si Morena triunfa en la elección.

Morán se reunió de manera virtual con presidentes de los clubes Migrantes en Estados Unidos, además de empresarios de Colima, con quienes se comprometió a reactivar “Casa Colima, Amiga y Ciudadana” que se encuentra en Lynwood, California, como un centro de difusión cultural, empresarial y turístico.

“Los gobiernos que ha tenido el estado no han dado valor a los lazos de colaboración con nuestros compatriotas que se encuentran en Estados Unidos, quienes ante los azares del destino radican en ese país. Su labor y años de sacrificio allá representan un gran aliento y este gobierno será solidario", les dijo.

La más reciente encuesta para los comicios del estado, elaborada por la casa De las Heras, Demotecnia, coloca a Leoncio Morán en segundo lugar, con 26% de las preferencias, debajo de Indira Vizcaíno, con una amploa ventaja, en 36 por ciento. Mely Romero, en tercer lugar, tiene 19% de la intención del voto.