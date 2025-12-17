Seguridad y oportunidades de crecimiento atraen a más foráneos a Puebla: AMPI

Puebla, Pue. Departamentos y casas, con valor de entre 30 y 40% más baratos respecto a lo que se oferta en otras ciudades del país, la seguridad, desarrollo económico y oportunidades de crecimiento profesional propician que Puebla sea un lugar idóneo para el mercado foráneo.

Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) sección Puebla, Julio Javier Préstamo Ábrego.

Explicó que al mes están llegando 30 familias foráneas para invertir, lo cual se refleja en que cada vez haya más interés de las inmobiliarias o agentes de colocar anuncios en internet, donde se tiene más posibilidades de concretar una operación.

Préstamo Ábrego indicó que el clima de seguridad del estado está atrayendo a familias sobre todo de la Ciudad de México y el Estado de México, no sólo para vivir sino para encontrar oportunidades laborales y que sus hijos puedan estudiar por la amplia oferta académica.

Expuso que, con un presupuesto de 800,000 pesos se puede encontrar un departamento adecuado, cuando en la capital del país necesitarían 50% más para acceder a un espacio.

Comentó que en el caso de Puebla tienen más de 5,000 anuncios de ventas y 5,000 para renta de inmuebles, lo que muestra que es una plaza importante para el sector de bienes raíces, el cual va en ascenso.

En internet crece búsqueda

Refirió que la búsqueda de una casa o departamento ya no es a través de los medios tradiciones como son periódicos, pues en la actualidad es por internet y redes sociales como encuentran lo que necesitan.

Indicó que jóvenes entre 22 y 24 años recurren a los equipos móviles para buscar algún espacio dentro de un edificio para rentar, con una mensualidad promedio de 3,000 pesos. Mientras que, de los 32 años en adelante quieren comprar casas, por lo que se tienen inmuebles entre los 800,000 y 10 millones de pesos.

Destacó que solo tres de cada diez profesionales inmobiliarios están certificados, por ello vio positivo que en Puebla se tenga una ley para regular al sector y contribuir a una competencia leal.

Señalo que hay agentes que no están debidamente acreditados por alguna agrupación como es la AMPI y cobran 2% de comisión por la venta de alguna casa, cuando el promedio es 5% de quienes están reconocidos.

Bajo este contexto, consideró que dar certeza jurídica a los clientes con quienes se dedican a esa actividad ayuda a que haya más operaciones, pero no se ha seguido el ejemplo de lo que hacen en otros estados sobre impulsar este tipo de legislaciones.

Puntualizó que ayudará a regular al sector, porque hay empresas que funcionan en la ilegalidad, ya que eso puede propiciar que los propietarios y compradores hagan operaciones sin avalúos correctos y operaciones mercantiles injustas, debido a que no se tiene un adecuado proceso de negociación.