Venezuela asegura que exportaciones de petróleo se mantienen "con normalidad" tras bloqueo de Trump

Venezuela aseguró el miércoles que sus exportaciones de crudo se mantienen "con normalidad" tras el anuncio del presidente Donald Trump de un bloqueo a todos los buques petroleros sancionados que lleguen o salgan del país.

El gobierno del país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo calificó la declaración de "irracional" y de "grotesca amenaza", al tiempo que la fuerza armada condenó igualmente el anuncio.

Estados Unidos arreció su campaña contra el presidente Nicolás Maduro, a quien tilda de líder de un cártel del narcotráfico y cuyo mandato desconoce.

Trump sostuvo que la medida de bloqueo se mantendrá hasta que Venezuela devuelva el petróleo que a su juicio le robó a Estados Unidos.

Las fuerzas estadounidenses no "dejarán entrar a nadie que no debería estar pasando", reiteró el mandatario a periodistas el miércoles.

La estatal Petróleos de Venezuela informó en tanto "que las operaciones de exportación de crudo y derivados se desarrollan con normalidad".

"Los buques petroleros vinculados a las operaciones de PDVSA continúan navegando con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas", refirió la compañía en un comunicado, sin hacer mella en "la capacidad operativa".

Maduro conversó por su parte con el jefe de la ONU, Antonio Guterres, a quién pidió que las declaraciones del mandatario estadounidense sean "rechazadas categóricamente" por "constituir una amenaza directa a la soberanía, al derecho internacional y a la paz".

Uno de los portavoces de Guterres dijo el miércoles que "está centrado en evitar una mayor escalada" y llamó "a la moderación y a la inmediata distensión de la situación".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó igualmente a la ONU a asumir "su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre" en Venezuela.

Sanciones a Venezuela

Washington apoya la campaña de la Nobel de la Paz, María Corina Machado, que denuncia un fraude en las elecciones de 2024.

Machado llegó a Oslo el 11 de diciembre, un día después de la ceremonia de entrega del Nobel que su hija recibió en su nombre. La líder opositora había pasado más de un año en la clandestinidad en Venezuela.

Pero este miércoles abandonó Oslo, según un cercano colaborador que no indicó aún su nuevo destino.

Trump impuso un embargo al crudo de Venezuela en 2019 durante su primer mandato, parte de una batería de sanciones que buscaron, sin éxito, la caída de Maduro.

Irán, aliado de Maduro junto con Rusia, China y Cuba, denunció en un comunicado el miércoles el "robo a mano armada en el mar" del petrolero.

Y el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, expresó el miércoles el rechazo de Pekín "a toda forma de acoso" contra Venezuela, en una llamada a su par venezolano Yvan Gil.

La mayoría de las exportaciones de crudo venezolano van a parar a China.

Venezuela produce 1 millón de barriles diarios (bd) y estima alcanzar 1.2 millones al final del año.

Los precios del crudo registraron un alza el miércoles por el anuncio de Trump.

"No nos intimidan", asegura ministro de Defensa

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, afirmó por su parte que Venezuela no caerá "en provocaciones".

"Le decimos al gobierno norteamericano y a su presidente que no nos intimidan sus burdas y soberbias amenazas", dijo acompañado del alto mando militar.

Trump ordenó un despliegue militar en agosto en el Caribe y el Pacífico con el argumento de combatir el narcotráfico, aunque Maduro insiste que el objetivo es su derrocamiento y apropiarse de las riquezas venezolanas.

Militares estadounidenses incautaron el 10 de diciembre un buque cisterna que estaba sancionado por el Departamento del Tesoro, y que acababa de zarpar de Venezuela cargado de petróleo.

Estados Unidos se quedó con el buque y su carga, estimada entre 1 y 2 millones de barriles de crudo. El gobierno de Maduro lo calificó de "robo descarado" y acusó a Trinidad y Tobago de ayudar en la incautación.

Un bloqueo petrolero "cortaría un salvavidas clave para la economía", indicó la firma Capital Economics. "El impacto a mediano plazo dependerá en gran medida de cómo evolucionen las tensiones con Estados Unidos y de cuáles sean los objetivos de la administración estadounidense en Venezuela".