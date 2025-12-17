Laboran en la informalidad 494,000 personas en Querétaro

Querétaro, Qro. En el tercer trimestre del año, alrededor de 494,000 personas laboraban en un empleo informal, representan a 41.3% de la población ocupada, expone la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

La tasa de informalidad laboral disminuyó 2.9 puntos porcentuales en comparación con ese lapso del año anterior, cuando la tasa era de 44.2% de la población ocupada; esa reducción implicó a casi 32,000 personas menos que laboraban en esas condiciones, precisa la encuesta trimestral del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al tercer cuarto del año, 230,000 mujeres tenían una ocupación informal, así como 264,000 hombres.

En las mujeres la tasa de informalidad es mayor, debido a que impactó a 43.8% de las ocupadas en el trimestre julio-septiembre del año en curso, superando en 2.5 puntos porcentuales la tasa general del estado.

Al contrario, en los hombres la tasa de informalidad es de 39.3% en el periodo de referencia, es dos puntos porcentuales inferior a la tasa general de informalidad laboral.

Así como disminuyó el nivel de informalidad en el estado durante el último año, también se redujo la tasa de mujeres que labora en la informalidad al presentar una reducción 1.7 puntos porcentuales entre el tercer trimestre del 2024 y el mismo lapso del 2025; en los hombres, la reducción fue mayor, de 3.9 puntos porcentuales.

La población ocupada en la informalidad laboral considera a quienes tienen una relación laboral vulnerable debido a la naturaleza de la unidad económica en la que trabajan, también contempla a las personas cuyo vínculo o dependencia laboral no reconoce su fuente de trabajo.

Además de incluir a la población que trabaja en micronegocios no registrados o en el sector informal, también, a quienes se ocupan por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a quienes laboran sin seguridad social, entre otras modalidades, precisa el instituto de estadística.

Entre las tasas más bajas

La tasa de informalidad laboral en Querétaro es menor que la tasa nacional que llegó a 55.4% de la población ocupada en el trimestre julio-septiembre de este año.

Así, Querétaro registró la sexta tasa de informalidad más baja del país, lo superaron Coahuila (33.3%), Nuevo León (34.2%), Chihuahua (36.5%), Baja California (38.7%) y Baja California Sur (39.1 por ciento).

Mientras que las tasas más elevadas de informalidad laboral se identificaron en Oaxaca (80.1%), Guerrero (77.2%), Chiapas (77%), Tlaxcala (72.1%) e Hidalgo (71.6%), de acuerdo con datos del Inegi.