Canirac en Puebla ve necesario regular a empresas de Valet Parking

Puebla, Puebla. Las empresas de Valet Parking deben ser revisadas para determinar si cumplen con requisitos de operaciones, pues a los restauranteros llegan ofrecimientos para proveerles del servicio, pero usando la vía pública y no un espacio para guardar los vehículos.

En este tenor el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Juan José Sánchez Martínez, hizo un llamado a sus socios para trabajar con empresas debidamente acreditadas y que tengan un predio para el servicio de estacionamiento, con el propósito de evitar problemas por robo de vehículos y autopartes.

Mencionó que hay restaurantes sin estacionamiento y cuando una empresa de Valet Parking ofrece el servicio a los comensales, no es por una contraprestación, ya que solo hay un acuerdo en el que se especifica que la ganancia será lo que cobren como propina o establezcan una cuota, ajena al establecimiento.

Indicó que algunos afiliados dejan en claro siempre a los clientes que no tienen estacionamiento y es bajo su responsabilidad si entregan la unidad para el resguardo.

“Las empresas de Valet Parking no pueden seguir usando la vía pública para estacionar los automóviles de clientes de los restaurantes, ya que deben tener un espacio rentado para prestar el servicio”, reiteró.

Permisos de funcionamiento

Ahondó que a las empresas de Valet Parking tiene el ayuntamiento que revisar que tengan permisos de funcionamiento, cuenten con un espacio para custodiar las unidades y cuenten con una póliza contra daños a terceros.

Explicó que, como restauranteros deben tener dos opciones, ya sea contar con un espacio propio para estacionarse o contratar un Valet Parking que tenga un lugar rentado para guardar los vehículos.

No obstante, dijo que si la autoridad municipal no verifica que los Valet Parking cumplan, entonces los restaurantes no pueden ser responsables de que esas empresas sigan operando.

Comentó que, cuando se solicite la licencia de funcionamiento, se constante que tienen un espacio para que se estacionen sus clientes o si se carece del mismo, se debe tener un servicio de Valet Parking.

De nueva cuenta, exhortó a sus socios restauranteros que trabajen con empresas reguladas o de lo contrario las cambien.