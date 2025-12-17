Revocación de licencia a Vector Casa de Bolsa fue petición voluntaria, no por medidas de FinCEN: CNBV

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) subrayó este miércoles que la revocación de la autorización para la organización y operación de Vector Casa de Bolsa, publicada un día previo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), fue con motivo de la petición voluntaria formulada por dicha entidad y de conformidad con el acuerdo adoptado por su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 26 de noviembre pasado.

En un comunicado, puntualizó que la determinación adoptada por los socios de dicha casa de bolsa, obedeció exclusivamente a sus intereses, por lo que, aseguró, no guarda relación con las medidas adoptadas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Cabe recordar que a finales de junio de 2025, esta entidad estadounidense señaló a Vector Casa de Bolsa, lo mismo que a CIBanco e Intercam Banco, de supuestamente haber permitido operaciones de lavado de dinero. El impacto en las tres instituciones tras estas acusaciones fue importante, y las llevó a desincorporar sus negocios.

Solicitud fue presentada a inicios de este mes

El órgano regulador precisó que la solicitud para revocación fue presentada a la CNBV el 1 de diciembre pasado, misma que fue debidamente integrada y, dijo, cumplía formalmente con los requisitos legales y documentales previstos en la normatividad aplicable.

En ese sentido, expuso, el 12 de diciembre, la Junta de Gobierno de la CNBV determinó que, desde el punto de vista legal, financiero y operativo, resultaba procedente resolver favorablemente la revocación de la autorización otorgada a la entidad financiera.