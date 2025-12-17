Fitch sube las notas crediticias de Totalplay y las pone en perspectiva estable

Fitch mejoró la calificación de distintas notas crediticias del operador de telecomunicaciones Totalplay, uno de los cuatro gigantes de los servicios fijos en México y también, una de las compañías con el mayor despliegue de inversión a nivel total industria en la última década.

La agencia ajustó a “B” la calificación de Totalplay, desde “B-”; y también incrementó la calificación de sus Notas Senior Garantizadas a “B”, con una calificación de recuperación de “RR4”, a partir de “B-”/”RR4”.

Fitch también aumentó la calificación de la Notas Senior no garantizadas de Totalplay a “CCC+/RR6”, desde “CCC/RR6”.

La perspectiva es estable para las notas de Totalplay, destacó la agencia.

Fitch Ratings argumentó que una mayor calificación refleja una mejoría en la posición de liquidez de Totalplay, apoyada por menores necesidades de refinanciamiento y en conjunto con expectativas positivas de generación de flujo de efectivo en los próximos dos a tres años.

“El incremento en la calificación toma en consideración el sólido desempeño operativo y la importante participación de mercado de la compañía (…) La perspectiva es estable”, dijo Totalplay.

Totalplay se desenvolvió en el primer semestre de 2025 como uno de los principales inversores en las telecomunicaciones fijas en México, con 5,259 millones de pesos (292 millones de dólares) y en un contexto de desaceleración económica a nivel país que ha impactado a todo el sector.

Los recursos de inversión se utilizaron para el crecimiento y mantenimiento de la infraestructura de red de Totalplay, soportada enteramente en tecnología de fibra óptica.

Así, Totalplay es un operador con una red de telecomunicaciones con extensión de 153,000 kilómetros al primer semestre de 2025 y alcance de 87 ciudades de la República, donde atiende 5.3 millones de accesos residenciales, entre servicios de video, voz y/o datos; y en los que se incluye también la prestación de servicios para al menos 63,000 Pymes.