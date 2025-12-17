Bolsa mexicana cae con fuerza y registra un tercer descenso consecutivo

Las bolsas de valores de México cerraron con fuertes pérdidas las negociaciones de mitad de semana. Los índices accionarios locales cayeron por tercera jornada consecutiva, después de haber renovado sus máximos históricos durante la apertura del lunes.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 1.11% a 62,528.06 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cayó 1.16% a 1,238.28.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó la caída de La Comer, con 3.80% menos a 38.99 pesos, seguida de Gentera, con 3.57% a 41.56 pesos, y Kimberly-Clark de México, con 3.15% menos a 36.62 pesos.

Los índices locales cayeron con fuerza, en línea con sus pares de Wall Street, que hoy se vieron presionados por el temor a una burbuja en el sector tecnológico. A pesar de sus tres caídas en las últimas jornadas, el S&P/BMV IPC ha subido 26.05% durante el año.