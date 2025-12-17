Mario Delgado: SEP evalúa peso, salud dental y visual de 8 millones de estudiantes en escuelas primarias públicas en 2025

⁠Con la estrategia Vive saludable, vive feliz, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, 11.2 millones de estudiantes conformarán la generación más sana de la historia

A la fecha, se han enviado más de 7 millones de informes de resultados a madres y padres de familia

Con la estrategia Vive saludable, vive feliz, implementada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, 11.2 millones de estudiantes de 86 mil escuelas primarias públicas del país conformarán la generación más sana, fuerte y feliz en la historia de México, aseguró el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El titular de la SEP informó que las jornadas de salud continuarán durante el ciclo escolar 2025–2026, con el objetivo de valorar peso y talla, salud bucal y salud visual de niñas y niños. Detalló que, a la fecha, se ha valorado a 7 millones 901 mil 247 alumnas y alumnos y que, antes del receso escolar de invierno, se alcanzará la cifra de 8 millones de estudiantes atendidos en más de 64 mil escuelas primarias públicas.

Destacó que seis estados ya revisaron al total de la matrícula escolar de primaria: Aguascalientes valoró a 138 mil 472 estudiantes; Chiapas, a 766 mil 234; Morelos, a 151 mil 405; Puebla, a 620 mil 904; Tlaxcala, a 126 mil 427, mientras que Veracruz revisó a 706 mil 406. Precisó que a todas y todos los alumnos se les tomó peso y talla, además de revisar su estado dental y visual.

Delgado Carrillo comentó que el estado de Colima concluirá sus jornadas de salud en enero próximo, con lo que habrá cumplido la valoración total de 63 mil 492 alumnas y alumnos de educación primaria.

Añadió que, de acuerdo con los datos obtenidos de las valoraciones realizadas por las brigadas de salud, las entidades con el mayor porcentaje de niñas y niños con sobrepeso u obesidad son Campeche y Quintana Roo, con 50 por ciento; Yucatán, con 48 por ciento; Baja California, con 46; Ciudad de México, con 45; Baja California Sur, con 44; Sonora, con 43 por ciento, e Hidalgo, con 41 por ciento.

Explicó que las entidades con mayor presencia de caries entre estudiantes son Campeche, con 84 por ciento; Guerrero, con 82; Tlaxcala, con 78; Puebla, con 75 por ciento; Colima y Morelos, con 74 por ciento, y Yucatán, con 73 por ciento.

En lo que respecta a problemas de agudeza visual, comentó que los estados con los mayores porcentajes son Ciudad de México, con 58 por ciento; Veracruz, con 56; Durango, con 53; Morelos, con 51; Estado de México, con 49; Hidalgo y Yucatán, con 48 por ciento, y Tlaxcala, con 44 por ciento.

El secretario de Educación Pública subrayó que ya se cuenta con el Expediente Digital de Salud Escolar de cada estudiante y que, a la fecha, se han enviado más de 7 millones de informes de resultados a madres, padres y familias, a quienes se ha sensibilizado sobre la importancia de atender las recomendaciones y acudir a las clínicas para que sus hijas e hijos reciban la atención necesaria.

Confió en que, durante el periodo de receso escolar de invierno, las familias, junto con sus niñas y niños, acudan a las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS Bienestar, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y los Centros de Salud, así como a clínicas y ópticas que proveerán valoraciones con optometristas y lentes gratuitos, en caso de ser necesario.

Finalmente, informó que, en 2026, como titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo enviará una carta personalizada a madres, padres y familias, en la que se les invitará a acudir a las clínicas para que sus hijas e hijos reciban la atención que requiere su salud.