Alianza de GAC y Huawei lanza nueva marca de autos premium Qijing

La automotriz china GAC y la empresa de tecnología Huawei dieron vida a una nueva marca de vehículos eléctricos premium, bajo el nombre de Qijing, para ofrecer autos de ingeniería avanzada con movilidad inteligente en China y el mundo, que comenzarán a producirse en 2026.

“Esta alianza marca el inicio de una nueva era para la movilidad de nueva energía en China y el mundo. Una alianza estratégica que redefine el futuro del automóvil Qijing nace tras años de cooperación tecnológica entre GAC y Huawei, quienes decidieron profundizar su colaboración mediante la creación de una empresa conjunta dedicada a desarrollar vehículos inteligentes de gama alta”, señaló la empresa.

Con esta alianza, GAC y Huawei buscan crear una marca (Qijing) capaz de competir directamente con los principales fabricantes premium del mercado global.

El primer vehículo desarrollado bajo la marca Qijing, identificado internamente como F03 y cuyo concepto se presentó en septiembre pasado, será un sedán premium de gran tamaño que materializa la visión conjunta de GAC y Huawei sobre la evolución de la movilidad inteligente. El modelo se lanzará en dos configuraciones: 100% eléctrico (BEV) y autonomía extendida (EREV).

“Dentro de esta estructura compartida, GAC aporta su liderazgo y capacidad de fabricación avanzada, su experiencia en plataformas eléctricas y un sólido sistema industrial; mientras que Huawei incorpora su liderazgo en inteligencia vehicular, tecnologías de cabina inteligente, sensores avanzados y sistemas de asistencia a la conducción”, refirió GAC y Huawei.

Por ello, expuso que Qijing se posiciona como una de las apuestas más ambiciosas dentro del panorama automotriz chino de vehículos inteligentes, uniendo manufactura automotriz de alto nivel con tecnologías digitales de nueva generación para ofrecer una experiencia integral de movilidad.

La nueva marca de vehículos eléctricos premium combina la ingeniería automotriz de alto nivel de GAC con la tecnología inteligente más avanzada de Huawei.

Actualmente, el F03 (modelo como fue catalogado y más adelante tendrá su nombre oficial) se encuentra en fase avanzada de desarrollo y se prevé que entre en producción en 2026, convirtiéndose en el primer embajador de la marca y en el ejemplo más claro del potencial de esta alianza.

La alianza pretende impulsar la adopción de vehículos inteligentes como nuevo estándar de movilidad; integrar el automóvil en un ecosistema digital más amplio, conectando hogar, trabajo y vida diaria, así como construir una plataforma colaborativa para el desarrollo de futuros modelos y nuevas tecnologías conjuntas.

Para dar forma a la identidad de Qijing, Huawei destinó talento del Huawei Aesthetics Research Center, incluyendo diseñadores de su estudio en Milán, quienes trabajaron estrechamente con los equipos de diseño de GAC. El resultado es una visión conjunta que equilibra elegancia, innovación tecnológica y funcionalidad.